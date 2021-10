Carta blanca para Llopis

La gestión en la Zona Norte de la crisis social derivada de la pandemia (con trabas al reparto vecinal de alimentos), del plan Edificant (clave para la renovación y construcción de nuevos centros educativos), de ayudas sociales devueltas (como si sobrasen), de las subvenciones para las actividades extraescolares (determinante para alumnos vulnerables)... y ahora del cierre de los centros de mayores, alegando una resolución de la conselleria, que sin embargo permite la apertura de estas instalaciones en otros municipios. Numerosas, y ninguna menor, son las polémicas que ha protagonizado la concejala de Educación y Acción Social, la popular Julia Llopis, quien en poco más de un año ha pasado de acusar de «ladrar» a los vecinos de la Zona Norte críticos con la controvertida gestión de la crisis social por el covid, a mofarse de la movilización de más de un centenar de mujeres y hombres que suplican la apertura de los centros de mayores, una válvula de escape físico y sobre todo mental a la pandemia para un colectivo que ha visto morir a coetáneos, que ha estado privado de sus nietos por los confinamientos y que se ha encerrado especialmente en casa al ser de los más vulnerable frente al covid.

«Es como un taller y eso les da vida». Así se refirió a los usuarios de los centros de mayores, que protestaban en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Lo hizo durante el pleno de este jueves, en un punto del orden del día que nada tenía que ver con el cierre de las instalaciones de mayores. Pero no sólo lo dijo micrófono en mano, como un arrebato por la crítica de la bancada de enfrente. No. Minutos después, a escasos metros de su asiento en el Salón de Pleno, lo volvió a repetir. Ahí ya sin altavoz, pero con testigos. Esta vez estaba junto a una asesora de Alcaldía. Ambas miraban, desde la distancia, entre cortinas, la movilización a través de una ventana del Salón Azul del Ayuntamiento mientras el pleno avanzaba. Como a escondidas.

Poco después, el jefe de Gabinete de Alcaldía hizo acto de presencia en la primera planta del Ayuntamiento. Tras conversar con Llopis, ambos abandonaron el salón. También lo hizo, por otra puerta, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se vio forzado a dejar durante unos minutos (más de los habituales) la Presidencia del Pleno en manos de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs). Según explicó a su regreso, había aprovechado el receso (personal) para resolver una cuestión con el secretario municipal. No dijo, eso sí, que se había reunido en Alcaldía con representantes de los centros, para intentar mediar, aunque por ahora sin éxito. Y es que las llamadas previas de la concejala con el fin de desconvocar la protesta no sirvieron. Al revés. El tono no ayudó, según admiten los mayores, que siguen firmes en elevar las quejas hasta que consigan su objetivo, la apertura de la casi veintena de centros municipales.

Tantas son las polémicas, y de tal calibre, que cuesta imaginar qué lleva a Barcala a no mover ficha, más allá de tener que bajar en primera persona al barro para mediar o de apartarla de un órgano de representación menor como una Junta de Distrito para calmar los ánimos de vecinos de los barrios más vulnerables. ¿Qué le da Llopis a Barcala para que no haya ejecutado (porque el planteamiento ha pasado por su cabeza en más de una ocasión) un cambio de competencias? ¿Arrastra alguna deuda insalvable con la edil? ¿Tiene miedo a un posible efecto negativo en las urnas por apartar de sus competencias a una concejala a la que fichó por ser representante de las familias de los colegios concertados y que está en el radar de Vox?

Cuesta imaginar que Barcala comparta las ofensas gratuitas de la concejala a vecinos vulnerables y personas mayores. No las compartirá, pero se ha convertido en cómplice. Algo tiene que haber para que Barcala deje que Llopis siga erosionando la imagen del bipartito. Fuego amigo por placer, por falta de empatía, por una nula sensibilidad que nunca se vio en otros ediles del PP en áreas similares. Por ahí han pasado, no hace tanto, Mari Ángeles Goitia, Antonio Ardid o Asunción Sánchez Zaplana. Nada que ver, claro.

Ahora al frente de las parcelas más sociales del Ayuntamiento está Julia Llopis, que -si nada cambia- pasará a la historia como la edil de las ofensas gratuitas, la que un día acusaba de «ladrar» a unos vecinos que en plena pandemia pusieron en riesgo su vida para repartir alimentos entre otros más necesitados y la que otro día despreciaba a personas mayores, con tanto sufrimiento a sus espaldas en esta pandemia, por reclamar, desde la educación, la reapertura de sus centros, a los que ahora sólo se puede acudir para participar en cursos. Todo apunta a que ese problema se enquistará, como ya pasó con las extraescolares para acabar rectificando entre falsedades.

Y así, si no existe un cambio de rumbo, a Llopis un día le seguirán protestando en la calle decenas de usuarios de los centros de mayores y al siguiente serán padres y madres que llevan hasta tres años a la espera de que el bipartito desbloquee unas obras en colegios que financiará el Consell. Mientras, como sucede en el centro de educación especial de El Somni, los profesores tendrán que seguir achicando agua cada vez que llueve para despejar los accesos a ochenta alumnos con discapacidad. Demasiado cruel todo.