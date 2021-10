Ni el turismo ni la provincia soportarían una vuelta atrás

Perdónenme si les he aguado el desayuno, pero la situación de la hija de mis amigos, a la que conozco desde que tenía cinco años y he visto crecer, me ha venido a la cabeza tras comprobar cómo la incidencia del covid vuelve a subir en España, en la provincia, en el Reino Unido, en Benidorm con sus matices... sumiendo, sobre todo al sector turístico, base de nuestra economía, en un mar de incertidumbre de cara al futuro inmediato. La temporada baja arranca con muchas sombras a partir de esta semana. Alicante no es Bangui, capital de la República Centroafricana, ni mucho menos el poblado donde esta joven médica desarrolla su misión, pero las escenas de irresponsabilidad que vuelven a inundar nuestras retinas son para hacernos repensar hacia donde podemos volver y cuan imperdonable sería regresar a donde estábamos hace un año. Cierto que es difícil, porque hoy las vacunas incluso nos sobran y los efectos de los contagios no son tan letales, pero cabrea e indigna seguir conociendo casos de gente que no se ha querido vacunar, y que no solo ha contraído el covid y contagiado a familiares o amigos de sus círculos más cercanos, sino que ha aprovechado el levantamiento de las restricciones para volver a comportarse como en 2019 sin pararse a pensar en la tragedia, y en muchos casos miseria, que ha dejado el virus.

Coincido con esa corriente de opinión que considera que como todavía estamos en pandemia no hay que bajar la guardia, pero también es necesario que empecemos a ser conscientes de que hay que saber convivir con ella como desde hace más de un siglo lo hacemos con la gripe, el cáncer, los ictus, el alzhéimer y ese corolario de enfermedades que de la noche a la mañana te pueden cambiar la vida o, sencillamente, acabar con ella. Hay que vivir, trabajar, divertirse… pero con una precaución que empieza a brillar por su ausencia y, si no, que se lo digan a los británicos. Cuarenta y cinco mil contagios diarios, aunque, afortunadamente, no con el resultado letal que hubiera provocado la misma cifra sin las vacunas, cuando las morgues se colapsaban en el primer y el tercer mundo. Hoy hay vacunas, por supuesto, pero también hay mascarillas, hidrogeles… que no han de quedarse en los cajones, porque el covid llegó para quedarse, aunque pensemos y deseemos que lo peor de la pandemia ya haya pasado. Parece mentira que los botellones vuelvan a tomar, por ejemplo, el casco antiguo de Alicante degradando el barrio de Santa Cruz como nunca antes en un bochornoso ejemplo de la estupidez.

Y recordaba que el turismo vuelve a temblar, lo que debe preocuparnos porque en la provincia de Alicante (mañana empieza la feria de Londres) supone un sector clave. El covid se ha llevado ya por delante varias compañías aéreas, y no solo low cost. Las aerolíneas británicas que mueven millones de turistas y los hoteles han visto ya, en los últimos días, como las reservas de vuelos y camas se resentían y eso que el Reino Unido ha levantado casi todas las limitaciones a los viajes.

Vuelve la inquietud. Los británicos están deseando coger un vuelo y plantarse en Benidorm, el próximo 2022 puede ser el año del gran despegue, pero el invierno va a ser duro y, hoy por hoy, hay pocas alternativas para tapar sus huecos, por mucho que se confíe en el turista nacional, o el propio autóctono los fines de semana. De ahí que se haya vuelto a disparar la incertidumbre al conocer los datos que llegan de Londres.

Pese a la recuperación, casi consolidada en el octubre que hoy despedimos, el covid y sus efectos negativos sobre el turismo va a provocar aún que el aeropuerto no supere este año ni la barrera de los cinco millones de pasajeros y hablamos del mejor termómetro que tiene la provincia para controlar la temperatura de su sector económico estrella. La terminal estuvo prácticamente cerrada al tráfico durante meses. Tres mil personas, con mejores o peores contratos, que trabajaban en el aeródromo, se quedaron sin empleo y, lo peor, nadie sabe calcular exactamente cuándo se podrá recuperar la normalidad total. Aviones que hasta 2019 nos traían al 40% de esos turistas que han permitido, junto a otras industrias, que la provincia sea la quinta de España gracias a los casi 16.000 millones euros que aporta el turismo al PIB.

No se puede dejar, insisto, caer a una industria que sostiene 300.000 empleos directos e indirectos y sin la cual no existirían otras actividades que, a priori, no tendrían razón de ser sin los turistas, incluso los que inundan la zona «guiri» de Benidorm, tan denostados los últimos años, pero que ahora mismo son tan necesarios como los jubilados del Imserso, por mucho que desde el Ministerio de Asuntos Sociales hayan salido ahora con la milonga de que el retraso es consecuencia de la incertidumbre que rodeaba el control del covid. No se puede dejar caer, reitero, y hasta ahora, salvo la tirita de los ERTE, el sector ha levantado un poco la cabeza por la confianza del cliente ante el trabajo bien hecho de los empresarios ofreciendo la mejor calidad. Ahora mismo son tiempos de preparar presupuestos y parece que el debate de la tasa turística ha vuelto a aparcarse. Otra excusa más para los de siempre con la que hacer ruido y enturbiar. Hay otra realidad endémica: el turismo solo recibe el 0,7% del presupuesto de la Generalitat.

El año 2021, el de las vacunas, el que despediremos en un par de meses, ha sido todavía muy complicado porque, por mucho que se hable de él, el turismo sigue siendo el olvidado de una Administración con las arcas caninas e inoperante para que fluya el dinero de Europa.

A Boris Johnson le entró el miedo escénico tras haber sido víctima del virus y lo cerró todo. No hace falta recordarles las consecuencias que tuvo para la Costa Blanca. Hoy, Gran Bretaña ha vuelto a abrirse al cien por cien para los turistas, pero conociendo cómo se las gasta el premier ministro británico, nadie puede predecir qué nueva decisión tomará… mañana. Y todo ello con las consecuencias del Brexit que empiezan a ser evidentes. No son buenas las últimas noticias. Por eso, de nuevo, hay que moverse con responsabilidad, aunque creamos, o deseemos, que lo peor del covid haya pasado. Una nueva caída no la soportaría nadie. No la vayamos a fastidiar. Vacunas sí, pero responsabilidad antes de volver a echar la culpa a los demás.

Postdata: las cifras de la temporada alta en 2021 fueron positivas. Se ha recuperado la movilidad y las personas han salido de viaje como no lo habían hecho nunca. Algunos hoteleros aseguran que estamos viviendo un fenómeno similar a lo que ocurrió en la crisis del siglo pasado, tras el crack bursátil en EE UU en la que la gente comprendió que la vida se puede ir al cuerno en cualquier momento. Por eso mismo, no bajemos la guardia. Y, por supuesto, cuidemos a Benidorm. Que nosotros mismos pongamos palos en las ruedas del sector turístico es para hacérselo mirar seriamente, consellera Ana Barceló.