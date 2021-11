Castedo cuelga el cartel de «no hay entradas» en la cena de su «rentrée»

«No hay entradas». La cena organizada por el núcleo duro de la exalcaldesa Sonia Castedo para celebrar «entre amigos» su absolución en el caso del Plan General de Alicante ya tiene el aforo lleno, y eso que aún falta más de una semana para la cita. Cuatrocientas personas ya han pagado 15 euros por asistir a la celebración, prevista para el viernes 12 de noviembre (a las 21 horas) en un conocido restaurante de la ciudad, en el que casualmente el actual alcalde, Luis Barcala, organizó una comida para exhibir músculo antes de las elecciones municipales de 2019, donde también reunió a unos 400 afines. «Falta que algunos recojan la entrada, pero serán muchos los que se queden fuera...», apuntan desde la organización de una cena que, además de una noche de amigos, también servirá de «rentrée» de la exregidora popular en la sociedad alicantina tras más de una década en la sombra por las investigaciones judiciales.

«Quedada con Sonia». Así rezaba la «invitación» a la cena que amigos de la exalcaldesa, como los exconcejales Andrés Llorens o Marta García Romeu, empezaron a organizar hace unas semanas. El evento se celebrará justo cuatro meses después de que la Audiencia Provincia absolviera a la exalcaldesa en el caso del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que la Fiscalía, la acusación popular y el Ayuntamiento le pedían hasta diez años de cárcel por revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.

Superado el juicio y tras una sentencia favorable, ahora llega la celebración, que no se espera comedida. «Han sido doce años duros, de sufrimiento, ahora es el momento de estar con los amigos», aseguraban desde el entorno de la exregidora popular cuando se conoció la organización de la cena, en la que se mirará con lupa tanto a los que asistan como a los que no vayan. Todo podrá ser interpretable. Y es que este evento, que desde el entorno de Castedo se circunscribe al ámbito estrictamente personal, a una cena «de amigos, sin más», está generando sin embargo mucho que hablar en el entorno del PP, y especialmente del regidor. De ahí que desde ciertos ámbitos se espere con curiosidad la lista de asistentes a la fiesta, donde se espera a funcionarios.

Entre los que seguro que acudirán está el núcleo más cercano a Castedo, que está colaborando en la organización del evento. Ahí figura buena parte de los concejales que integraban el gobierno cuando la exregidora estaba al frente del Ayuntamiento, cargo que se vio forzada a dejar a finales de 2014 por la presión judicial y de los dirigentes del PP. En la cena se espera la participación, entre otros, de los exconcejales Andrés Llorens, Oti García Pertusa, Antonio Ardid, Marta García Romeu y Juan Seva, además de uno de sus mejores amigos, el dirigente vecinal Rafael Martí, que ejerció de rey mago en una Cabalgata durante el mandato de Castedo.

Tensión en público

En cambio, no se espera la presencia de Barcala, pese a sus intentos de congraciarse públicamente con la exregidora tras conocerse la sentencia el pasado verano. De hecho, su primera valoración del fallo judicial evidenció la distancia entre ambos, pese a los intentos del alcalde de cerrar la herida. Y es que después de que Barcala asegurase, apenas unas horas después de publicarse la sentencia, que ya «no se puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido» a los acusados en el caso PGOU, la exalcaldesa Castedo cargó sin miramientos contra el que fuera compañero de gobierno: «Le preguntaría por qué ha estado estos años como acusación particular porque me estaba pidiendo cuatro años de cárcel para mí. Él estuvo hasta el final pidiendo cuatro años de cárcel. No todo vale por mantenerse en un puesto». Y así lo repitió a todo aquel que le quiso preguntar durante esos días tras la sentencia.

El primer encuentro entre ambos se produjo hace dos meses. Fue en la gala de la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y partidas de Alicante (Fafba). Un saludo a las puertas del Auditorio de la Diputación, por aquello de la educación y del «qué dirán», y nada más. Dos fríos besos, y ya, entre dos personas que compartieron gobierno local durante tres largos años en Alicante. Ni conversaciones posteriores ni aplausos al discurso (pese a ser citada por el propio Barcala) ni despedida a la hora de dejar el auditorio. Frialdad.

Con otros excompañeros de Corporación, en cambio, no será la primera vez que Castedo disfrute de una velada desde que fue absuelta por la Audiencia Provincial. En varias ocasiones durante este verano ha compartido mesa y mantel con Llorens, Seva, García Pertusa, García Romeu o Ardid, entre otros. De hecho, la idea de la cena multitudinaria surgió en una de esas noches. «Gente que se enteró que había cena con Castedo quería asistir para felicitarla por la sentencia, pero era imposible por las restricciones por el covid», explicaron cuando se dio a conocer el evento. Eso animó a los exconcejales, junto a otras personas de la máxima confianza de Castedo, a organizar una cena que, según insisten, no tiene «ninguna otra lectura». Con todo, no son pocos los que ya miran de reojo a Barcala. A nadie se le escapa que se mirará con detalle quién asiste y también quién no lo hace, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, previstas en mayo de 2023.