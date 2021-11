Nueva "bicimanifestación" para reivindicar una conexión ciclista por todo el litoral de Alicante

Una nueva protesta, y no parece que sea la última, para reivindicar la construcción de un carril bici por el litoral que una Urbanova con El Campello. El próximo domingo, 7 de noviembre, Alacant en Bici y la PCM vuelven a reivindicar el "tan ansiado" carril bici litoral, pero sobre todo "los tramos que deberían estar ya en funcionamiento desde hace años, la conexión desde la EUIPO hasta la desaladora y la vía verde de La Cantera".

Este será el séptimo evento reivindicativo (la séptima Bicifestación) desde 2015, que ambos colectivos organizan para "concienciar a políticos y población de la importancia de esta infraestructura". "Sin embargo ni políticos del Ayuntamiento de Alicante ni del Consell se han dado por aludidos y la realidad es que el litoral de Alicante es atravesado por una autovía por la que pasan 60.000 vehículos al día en lugar de un paseo litoral. En el 2017 inauguraron el carril bici hasta la EUIPO. En 2018 el carril bici desde la desaladora hasta Urbanova", señalan los convocantes en un comunicado.

Para Alacant en Bici y la Plataforma por la Movilidad Sostenible l'Alacantí, "no tiene explicación ni excusa, que todavía no esté ejecutado el tramo de la EUIPO a la desaladora cuando podía estar resuelto desde el año 2016 si hubiesen aprobado la propuesta presentada en su día por la PCM". "Quisieron hacer una gran obra que se paralizó por la crisis sanitaria y ha obligado a volver a licitar por la renuncia del anterior adjudicatario. Este tramo pendiente de ejecutar, es especialmente peligroso por la ausencia de arcenes y porque para tomar el desvío a Urbanova el ciclista ha de ocupar el carril izquierdo de una carretera nacional donde se superan ampliamente los 80 km/h", añaden los organizadores, que apuntan que "en diciembre de 2018 se inauguró el túnel de la Serra Grossa, lo que permitió liberar la vías de FGV que discurren por la cantera". "En esa inauguración el presidente Ximo Puig anunció que en el 2020 estarían finalizadas las obras de la Vía Verde la Cantera. Alacant en Bici y la Plataforma por la Movilidad Sostenible l'Alacantí denuncian el ninguneo y desprecio por parte de la Dirección de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat, ya que a primeros de noviembre del 2021 ambos colectivos no conocen ni tan siquiera el proyecto a pesar de que desde el primer momento han aportado propuestas y han demostrado gran interés en la evolución del proyecto Ante esta situación, donde las administraciones hablan pero no actúan, ambos colectivos se ven en la obligación de convocar a la sociedad civil a la séptima bicifestación por un carril bici litoral en Alicante".