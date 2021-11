Hosbec da por hecho que los primeros turistas del Imserso no llegarán hasta enero de 2022

La historia interminable. Sin jubilados del Imserso hasta enero y doce hoteles con el cierre decidido. El Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado definitivamente el programa del Imserso a los Mundiplan y Turismo Social después de que haya sido examinada y comprobada la documentación exigida a las empresas el pasado día 7 de octubre, cuando se produjo la concesión provisional. La firma de la adjudicación definitiva llega un mes después, por lo que se confirma que es ya prácticamente imposible que los primeros jubilados puedan llegar este año a la provincia, y, como pronto, no lo harían hasta principios de diciembre, mes en el que se suspende provisionalmente el programa por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El Imserso comenzará a enviar las cartas a todos los usuarios en unos 20 días con las indicaciones y la información relativa a la comercialización de los viajes (reserva y pago de viajes en las agencias).

El segmento del sector turístico vinculado al Imserso en la provincia ha perdido ya, no obstante, en estos dos meses sin turistas jubilados (octubre y noviembre), doce millones de euros. «Si todo va bien, a finales de noviembre sabremos si no hay recurso, y si no lo hay nos iríamos a mediados de diciembre, pero lo normal es que el programa no vaya a poder empezar hasta mediados de enero o, incluso, febrero», denunció este miércoles Toni Mayor, presidente de la patronal hotelera Hosbec, que recibió el jarro de agua fría cerrando la feria de Londres.

«Desgraciadamente, ocurre lo que veníamos denunciando desde la primavera y el verano. Han llegado tarde, mal y a destiempo y es lo que ha pasado. Esto va a tener consecuencias fatales para el turismo, para los trabajadores y para las empresas. Es increíble que seamos tan torpes y una cosa que llevamos haciendo hace 30 años no se haya resuelto», subraya Mayor.

De momento, a los 20 hoteles que han cerrado ya por temporada en Benidorm o siguen sin abrir desde el estallido de la pandemia, se sumarán otros 12 a lo largo de este mes de noviembre. «Vamos a estudiar bien cuál es la situación pero no es buena porque hay muchos establecimientos que basan el invierno en los visitantes del Imserso y ya se han perdido dos meses», apunta Nuria Montes, secretaria general de la patronal.

El programa se ha adjudicado definitivamente a Mundiplan y Turismo Social, gran perjudicado este último, y no se descarta que termine presentando recurso en los próximos 20 días.

Cien millones de euros en pérdidas, 5.000 trabajadores en ERTE, 250.000 turistas perdidos, 65 hoteles cerrados y un golpe letal para la imagen del sector turístico de la Costa Blanca en toda Europa fue el balance de la cancelación del programa golpeado por la pandemia. En la Comunidad Valenciana el programa opera con 65 hoteles de Benidorm, Calp, Dénia, L’Alfàs del Pi, Gandía, Guardamar, Xàbia, Peñíscola, Alicante, Torrevieja y Vinaroz.

Las consecuencias para el sector hotelero de la provincia son nefastas. Los empresarios manejan dos escenarios. El menos malo es que los turistas puedan empezar a venir en la primera quincena de diciembre pero viendo cómo evoluciona todo desde junio, lo más normal es que los primeros turistas enero o incluso febrero de 2022 en el escenario más negativo, subraya Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. En juego está el futuro de 4.000 trabajadores del sector, que acabarán el mes que viene en el paro temporal ERTE porque los hoteles que basan el 80% de su ocupación en estos turistas no pueden aguantar abiertos y en medio de la incertidumbre, según Hosbec. «Muchos estarán haciendo sus números», señala Nuria Montes.

El Ministerio se escuda en el covid para justificar la demora

El Ministerio justificó el mes pasado el retraso en que para la vuelta de los viajes del Imserso debían darse dos condiciones. La existencia de una situación de seguridad «razonable» con respecto al covid, que se ha alcanzado gracias a la vacunación, y la existencia de una oferta turística suficiente que permitiera el impulso de la nueva contratación. Según el Imserso, «si la licitación de los viajes se hubiera adelantado a marzo o abril, no habría sido posible la organización de las ofertas por parte de las empresas». Hartos de las esperas los propios adjudicatarios del programa han organizado programas paralelos con viajes baratos para los jubilados.