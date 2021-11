Puig pide al Gobierno un BonoViaje nacional ante el retraso del Imserso

Por otro lado, los hoteleros de la Costa Blanca han regresado de la World Travel Market de Londres optimistas en cuanto a la evolución que pueda tener el turismo británico en los próximos meses, pero conscientes de que aún habrá que esperar un par de años a que la normalidad sea total, máxime después de un año en el que el sector ha estado metido en el agujero económico en el que les metió el covid. «Somos optimistas, pero también conscientes de que la recuperación no va a ser tan rápida, y que será complicado que en 2022 igualemos las cifras de 2019, pero por qué no tener un año como lo fueron 2017 y 2018, no de récord pero también buenos», apunta Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. Los hoteleros, el Consell y la Diputación coinciden en que, al menos, se ha logrado el objetivo de trasladar turoperadores y agencias de viajes británicas el mensaje de que la Costa Blanca es un destino seguro.

Para ello, el sector turístico cuenta con el respaldo del propio Consell, que, salvo una nueva catástrofe sanitaria derivada del covid, no tiene intención de volver a los meses duros de la pandemia con restricciones a los viajes, cierres perimetrales y cierres de la hostelería. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha trasladado esta máxima al propio comité de expertos que asesoran a Sanidad sobre las medidas covid, e hizo lo propio a turoperadores y agencias de viajes en la feria de Londres.

No obstante, el escenario tras la cita turística londinense no es el mejor cuando el sector se mete de lleno ya en la temporada baja y falta ver cómo se comportará el puente de la Inmaculada. La ocupación hotelera de Benidorm y la Costa Blanca se ha visto muy afectada en los últimos días por tres factores negativos que marcaron la actualidad del sector a finales de octubre. Meteorología desfavorable, el dato de incidencia de covid, «interpretado torticeramente», según Hosbec, y la ausencia de los 6.000 turistas del Imserso, que en estos momentos deberían estar disfrutando de Benidorm y la Costa Blanca. Todo ello se han cobrado 20 puntos de ocupación hotelera, pues las previsiones iniciales hacían que se podría alcanzar el 85% durante el pasado puente Todos los Santos.

Convivir con el virus

El presidente de la patronal, Toni Mayor, insiste en que es «responsabilidad de todos mantener la estabilidad de la situación tanto turística como de la pandemia, y hay que tener sentido común a la hora de adoptar decisiones y medidas y, sobre todo, evitar noticias alarmistas de manera injustificada. Al final del día no tenemos otra que acostumbrarnos a convivir con el virus».

Benidorm registra un fuerte descenso del 10,6% en la tasa de ocupación respecto a la semana anterior. Así, la ocupación media se sitúa en 57,8%. El turista nacional continúa siendo predominante, al representar un 61,6% del total, pero semana a semana el mercado internacional (38,4%) sigue progresivamente sumando cuota de mercado. El turista británico creció entre el 25 al 31 de octubre y alcanza un 26,6% del volumen total de turistas, el dato más elevado de todo el año 2021. En segunda y tercera posición figura el turismo belga y neerlandés con un 4,7% y un 2,8% respectivamente. En cuarta posición se sigue consolidando el mercado francés que pero se mantiene en el 1% de representatividad tras haber crecido mucho durante el verano Ninguno de los otros mercados internacionales analizados consigue superar el 1% de importancia relativa.

En cuanto a la previsión hasta el próximo domingo, la ocupación media es del 55,3% marcando el descenso paulatino que se arrastra desde segunda quincena de agosto y que sólo se ha visto alterado por la celebración del puente del Pilar. El mes de octubre de 2021 finaliza así con una ocupación media de 68,1%, ligeramente superior a los datos de septiembre.