Los neumólogos detectan menos enfermedades pulmonares por la prohibición de fumar en terrazas

Si algo positivo ha podido tener el coronavirus éste ha sido su efecto sobre el tabaquismo. Y es que en este año y medio de pandemia, los especialistas han constatado cómo han mejorado las cifras de abandono del tabaco y de abstinencia por parte de los pacientes en tratamiento para abandonar este hábito. Además durante todos estos meses se ha visto cómo los pacientes con enfermedades pulmonares como la epoc, el asma o la bronquitis aguda, relacionadas estrechamente con el tabaco, mejoraban de sus afecciones, con menos ingresos hospitalarios y visitas a Urgencias.

Una mejoría en la que, al margen del uso de la mascarilla, «también han contribuido las medidas antitabaco que se han adoptado en los últimos meses para frenar los contagios, como prohibir fumar en las terrazas y otros espacios abiertos donde no se garantice la distancia social», señala Eusebi Chiner, jefe del servicio de Neumología del Hospital de Sant Joan.

De ahí que los especialistas en Neumología y Salud Pública pidan a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la nueva Ley Antitabaco en la que se está ya trabajando mantenga la prohibición de fumar al aire libre cuando no haya distancia. «Si se volviera a permitir el humo en estos espacios sería un retroceso porque ya se ha creado una cultura de no fumar en terrazas o conciertos al aire libre», añade Chiner. Este neumólogo recuerda que quienes respiran el humo de los fumadores también se ven afectados, aunque estén al aire libre. Tampoco hay que olvidar el componente social del tabaco. «Prohibir fumar en estos espacios conduce a no incitar a otras personas a que adquieran el hábito». En la misma línea opina Santos Asensio, responsable de la consulta antitabaco del Hospital General de Alicante, para quien, además, muchas terrazas «están solo medio cerradas porque tienen dos paredes y techo y la distancia entre personas no suele ser muy amplia», lo que hace que el humo del tabaco sea más perjudicial.

Para el catedrático en Salud Pública de la UMH, Ildefonso Hernández, también es hora de ir un paso más allá con las restricciones a los fumadores. «Debemos de llegar a prevalencias de tabaquismo por debajo del 10%». Además de sacar el humo de los espacios públicos, este especialista pide que se adopten otras medidas, como el etiquetado genérico de las cajetillas y un aumento de los impuestos al tabaco. «Está demostrado que cuanto más subas el precio del tabaco, los jóvenes no acceden al mismo». La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en su último congreso nacional celebrado esta semana, defiende también que la nueva reforma legislativa incluya una serie de medidas «irrenunciables» para ser efectiva. Esta entidad también pide que se aumente el precio del tabaco, se prohiba el consumo en espacios públicos abiertos, se instaure el empaquetado genérico y se regule la venta, consumo y publicidad de los cigarrillos electrónicos para que esta regulación sea igual a la del tabaco. También piden que se mejore la asistencia sanitaria a los fumadores para que abandonen el consumo de tabaco.

Recuerdan los neumólogos que cada vez que se ha reformado la legislación antitabáquica, «ha habido un descenso de la prevalencia de tabaquismo».

Desde el sector del ocio y la hostelería piden que la administración se siente antes con ellos «para poder abordar cualquier cambio normativo», señala Lalo Díez, portavoz de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH). Díez añade que en estos momentos, tras año y medio de restricciones en ocio y hostelería para tratar de frenar los contagios, «cualquier cambio que nos pueda afectar no va a ser visto con buenos ojos».