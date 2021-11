Pérez Garijo avanza que el próximo año estarán excavadas todas las fosas del cementerio de Alicante con represaliados

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha avanzado durante una visita esta mañana al cementerio municipal de Alicante, donde se busca en una fosa común a 22 represaliados del franquismo originarios de Aspe, que desde la Generalitat "vamos a seguir colaborando con la implicación de todas las administraciones y destinando más recursos para exhumar todo el camposanto de Alicante el próximo año". La responsable de Calidad Democrática ha recalcado que conseguir un territorio libre de fosas en la Comunidad "sigue siendo un objetivo prioritario" en el que es fundamental "el trabajo conjunto entre administraciones". La consellera ha destacado que "todavía nos queda mucho trabajo por hacer pero seguimos avanzando, trabajando codo con codo para dar una respuesta a los familiares de las víctimas que llevan 80 años esperando este momento".

En cuanto a los resultados de estos trabajos en los que, por el momento no se han encontrado los cuerpos de las víctimas, la consellera ha afirmado que "no nos vamos a rendir hasta averiguar qué ha ocurrido con los restos de los represaliados o si se ha producido un traslado de los mismos sin el conocimiento de las familias", ha afirmado Pérez Garijo, quien ha añadido que se pedirán los registros cementeriales y del Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha destacado la importancia de "dignificar y recordar" a aquellas personas que perdieron la vida represaliadas por el franquismo. En concreto, se ha referido a los aspenses que se están buscando en dos fosas del cementerio de Alicante. Nietos de los desaparecidos han mostrado su disgusto al no aparecer los restos que se esperaban.

La consellera de Calidad Democrática y el alcalde de Aspe han visitado las excavaciones que se están realizando en dos fosas del cementerio de Alicante para recuperar los restos de 22 personas de la localidad alicantina que fueron asesinadas entre el 15 de junio de 1939 y el 26 de junio de 1941. El objetivo es exhumar de forma científica los restos de las personas represaliadas en la dictadura franquista para, en una fase posterior, poder identificarlas y entregarlas a los familiares.

En la provincia de Alicante alrededor de 400 personas de diferentes localidades alicantinas y también de otros municipios españoles desaparecieron víctimas de la represión franquista a través de numerosas ejecuciones tras juicio sumarísimo y sentencia de muerte, según datos de la Generalitat.