El PSOE acusa al bipartito de plantar una especie invasora en las zonas verdes de Alicante

El grupo municipal socialista ha criticado este viernes al bipartito de Alicante por fomentar la llegada de una supuesta planta invasora a las zonas verdes de Alicante, lo que -a juicio de los socialistas- "es un grave peligro para el ecosistema de la ciudad", y ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que se "ponga a trabajar para erradicar una especie invasora que provoca daños irreversibles en las zonas donde se asienta".

De trata de la Pennisetum setaceum, que es una especie procedente de África catalogada de gran potencial invasor desde 2009 y considerada como una grave amenaza para la biodiversidad local. Según los socialistas, los diez únicos ejemplares notificados en la Comunitat (el Montgó - Dénia) fueron eliminados tan solo dos días después de su localización.

"La repentina presencia masiva de esta gramínea en zonas tan diversas como Vistahermosa, San Gabriel o Villafranqueza y su alarmante penetración desde las partidas rurales y ramblas es un problema que debe afrontar con urgencia el Ayuntamiento", añaden desde el grupo municipal. Sin embargo, según prosiguen, "el alcalde ha consentido que se utilice esta especie invasora como ornamental en distintos puntos de Alicante, una negligencia que pone en serio riesgo nuestro paisaje y nuestra biodiversidad".

El PSOE, en su comunicado, alerta de la "gravedad de la expansión de esta planta ya que puede verse en su rápido brote junto a calzadas y rotondas de otros barrios", como Rabasa, los PAU 1 y 2, o en la Playa de San Juan. "Nuestra Comunidad la catalogó como especie de gran potencial invasor en el año 2009, igual que otras comunidades como Andalucía, Murcia o Canarias tras colonizar el suelo de su vegetación local y causar estragos en algunos cultivos, ya que puede portar plagas de mosca de caña de azúcar", explican los socialistas, a la vez que apuntan que "esta especie es extremadamente longeva ya que supera los 20 años de edad, alcanzando los 130 cm de altura y siendo es especialmente combustible frente a los incendios en aquellas zonas que coloniza de forma agresiva". Sin embargo, "el alcalde de Alicante ha utilizado en varias ocasiones a esta especie invasora como ornamental por su bajo coste y mantenimiento", agregan.

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha afirmado que “este es otro atropello más del Barcala, que se ha empeñado en degradar Alicante hasta que no podamos reconocerla; e PP ha tenido en precario a nuestro medioambiente durante tres años y ahora quiere sustituir nuestra biodiversidad por otra más barata de mantener, esto no es casualidad, es la incapacidad del alcalde para dirigir una ciudad como esta”.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, ha asegurado que “el abandono endémico de Alicante y la imprudencia del alcalde han sido el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de especies colonicen nuestro ecosistema. Están invadiendo ya las calzadas y pronto causará problemas al tráfico en las salidas de San Gabriel o Villafranqueza”. A su vez, el concejal socialista, Raúl Ruiz, ha apuntado también que “es un disparate que use una especie invasora para rellenar zonas verdes, el problema está descontrolado y ahora lo tenemos ya en toda la ciudad. Debemos frenar la expansión de esta especie antes de que desplace a nuestra vegetación y haga mella en nuestra biodiversidad”.

Respuesta del bipartito

Fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente aseguran que la especia que está prohibida "es el pennisetum setaceum y lo que tenemos plantado es pennisetum macrourum que no está prohibido". "El pennisetum setaceum no se utiliza en jardinería. Es cierto que este tipo de planta ornamental se utilizó hace más de una década y luego se eliminó de los jardines -en la mayoría de municipios- al considerarse especie invasiva. Pero también es cierto que no está erradicada por completo al estar presente en otros entornos y por ello pueden aparecer de forma aislada. Los jardineros lo saben y tienes instrucciones para su eliminación cuando son detectadas", añaden desde el área municipal.