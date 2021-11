El mercadillo de Benalúa pierde más de 40 puestos desde que estalló la pandemia

El objetivo de la reestructuración de los puestos, según el informe municipal, busca ofrecer «una imagen compacta del mercadillo, todo agrupado, y liberalizar de puestos los tramos que comprenden los números 31 al 39 y 32 al 40 de la calle Alberola, así como del 33 al 35 de la calle Carratalá». Y es que, según defienden los técnicos municipales de la Concejalía de Mercados, «la existencia de puestos vacantes en mercadillos engendra una problemática muy particular, debido a que en algunos casos tiene un impacto comercial negativo en los puestos de la zona y en otros provoca la colocación de vendedores no sedentarios sin autorización que realizan la competencia desleal al resto de vendedores». Sin menospreciar, además, «las molestias ocasionadas al vecindario por ocupar un espacio de la vía pública superior al necesitado y la merma de las plazas de aparcamiento disponibles cada jueves y sábado».

Desde la Asociación Provincial de Mercadillos, su presidenta, Matilde Hernández, asegura que la situación que se da Benalúa, y que ha llevado al bipartito a realizar una reestructuración de los puestos, no es exclusiva de ese barrio, sino que se repite en el resto de mercadillos de la ciudad, sobre todo en los puestos que no están especializados en alimentación. «La fruta y la verdura está funcionando bien, pero el resto no. Como la situación nos preocupa, estamos preparando una campaña para captar a clientes más jóvenes, llegando a ellos a través de las redes sociales», explica Hernández.