Sanidad ofrecerá vacunas en oficinas de turismo tras aumentar los contagios entre los extranjeros

España es uno de los países en los que las tasas de vacunación son más elevadas. Por este motivo, la Conselleria de Sanidad se ha propuesto captar a personas extranjeras que pasen sus días en la capital de la Costa Blanca y que no se han vacunado. De ahí que a partir del martes 16 de noviembre de 11 a 17, la conselleria desplazará un equipo móvil de vacunación al Servicio de Atención al Turista Extranjero de Benidorm, en el Rincón de Loix, el barrio más extenso de la ciudad y muy concurrido. Este punto de vacunación permanecerá abierto en función de la demanda. «Se trata de un enclave de la ciudad con una afluencia masiva de personas, especialmente extranjeras, y lo mantendremos los días que haga falta en función de la respuesta que obtengamos», explica la directora gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda.

Previamente, con la celebración de las Fiestas Mayores Patronales, del 13 al 17 de noviembre se instalará un punto de vacunación en el Museu L’Hort de Colón, radicado en la calle Tomàs Ortuño. Abrirá sus puertas este miércoles, 10 de noviembre, y estará operativo todos los días hasta el lunes 15 de noviembre, en horario de 11 a 17 horas. En el resto de hospitales de la provincia la situación es mucho más tranquila. El Hospital General de Alicante es el segundo que más ingresados tiene en su Unidad de Cuidados Intensivos, con cuatro enfermos hospitalizados. Distintas fuentes hospitalarias coinciden en señalar que la mayoría de personas que enferman gravemente de coronavirus son no vacunados. Entre los extranjeros que se contagian y que no tienen ninguna dosis, al margen de turistas también hay personas que residen en la provincia y que proceden de países como Marruecos, Rumanía o Rusia. También se están empezando a ver reinfecciones, «pero son pacientes mayores o con enfermedades previas», explica Félix Gutiérrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Elche. En este sentido, la vacuna sigue demostrando su eficacia ante la enfermedad grave, como recuerda Juan Francisco Navarro, jefe del servicio de Medicina Preventiva en el mismo centro hospitalario. Ambos expertos dan por hecho que toda la población tendrá que volver a vacunarse frente a la enfermedad, aunque coinciden en señalar que los mayores y las personas con enfermedades crónicas graves son los grupos prioritarios. Así, continúa la vacunación con la tercera dosis de las personas mayores de 70 años y en la provincia ya se han puesto, según Sanidad, 47.414 inyecciones, lo que supone un 20% de la población a vacunar en esta franja de edad, excluyendo a los ancianos de residencias. No obstante, Navarro cree que habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en Navidad. «La incidencia en estos momentos es baja y aún nos podemos permitir esperar un poco más para pensar en poner la tercera dosis a otros colectivos, como sanitarios o profesores. Pero si los contagios empiezan a aumentar habrá que acelerar».

Sanidad ha notificado 849 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la actualización del pasado viernes. De esta forma, la cifra total de positivos se sitúa en 517.554 personas. Los nuevos casos por provincias son 203 en Castellón; 253 en Alicante y 393 en Valencia. La cifra de Alicante supone la más alta comunicada un lunes desde mediados de septiembre.