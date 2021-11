Más discrepancias entre Intervención y la Concejalía de Educación retrasan el Plan Edificant de Alicante

Y es que el Plan Edificant, por unas discrepancias u otras, sigue sin echar a rodar en Alicante, pese al informe definitivo de Intervención de la Generalitat Valenciana, que se emitió el pasado 10 de septiembre, para el desbloqueo del plan para la rehabilitación y construcción de colegios en Alicante.

Con todo esto, sigue sin haber fecha definida para que el proceso se active con la aprobación en Junta de Gobierno del concurso para la redacción de los proyectos de mejora en tres colegios de Alicante, mientras Educación ya ha activado el proceso para la redacción del proyecto para la construcción del colegio la Almadraba, que se impulsa al margen del Plan Edificant.

Se prevé que el desbloqueo del Plan Edificant en Alicante empiece con las ampliaciones del Juan Bautista Llorca (donde se construirá un gimnasio y un comedor, con una inversión de 1,6 millones de euros) y de La Florida (para habilitar dos aulas más de educación infantil, con 430.000 euros), junto a la rehabilitación integral del CEE Santo Ángel (con algo más de un millón de euros). Las delegaciones de las competencias de esos tres centros públicos se aprobaron en el pleno del mes de septiembre de 2018.

Desde entonces, los colegios están a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante active por fin el proceso. La redacción del proyecto es el paso previo necesario para la licitación de las obras de mejora. Tras esos tres centros, el bipartito prevé impulsar el Plan Edificant en otros dos colegios, aunque esos proyectos aún no han pasado por Contratación, según el edil del área. Se trata de la construcción del CEE El Somni (obra delegada en diciembre de 2020, con un presupuesto de 5,8 millones para su traslado al PAU 2) y el CEIP La Cañada del Fenollar (delegada en enero de 2020, con un coste de 4,6 millones).

Para el próximo 20 de noviembre está prevista una nueva protesta de alumnos damnificados por los retrasos del Plan Edificant en Alicante, como los de El Somni.

Portavoz ausente: Manresa «pasa» de la rueda de prensa de la Junta

El portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Ciudadanos), no compareció este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Manresa, que sí estuvo en la reunión ordinaria de los miembros del gobierno municipal que se celebra en Alcaldía, decidió no bajar a la sala de prensa, donde dejó solo al portavoz adjunto, Manuel Villar (PP), quien justificó la ausencia: «Está en una reunión». Tras su controvertida ausencia, Manresa bajó hasta la sala cuando ya había concluido la rueda de prensa. Previamente, mientras se producía la comparecencia ante los medios de comunicación, a Manresa se le vio de «corrillos» por Alcaldía, tras la celebración de la Junta de Gobierno de esta semana. El concejal de Cs con su ausencia no pudo defender, entre otros asuntos, la postura de su grupo político ante la polémica por la elección de Carlos Mazón (PP) como rey mago, a cargo del alcalde, Luis Barcala (PP).