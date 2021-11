La Escuela de Negocios Turísticos FORST clausura el curso 2020-2021

La apertura del acto académico fue realizada por Alejandra Peláez, directora de la escuela de negocios y encargada de entregar el diploma que acreditaba a los alumnos cómo egresados de cada una de las formaciones. El cierre del acto corrió a cargo de Javier Jiménez, fundador de FORST, quien habló sobre los 10 consejos que guían la filosofía FORST.

La ceremonia también contó con la presencia de profesores y empresarios del sector que destacaron la ilusión y fuerza con la que los nuevos titulados han enfrentado su formación en un año tan complicado para el sector hotelero. Profesionales cómo, Chema Herrero CEO de Bedsrevenue, Juan Carlos San Juan CEO de la cadena Casual Hotels, Francesc González CEO & Co Founder en The Net Revenue, Juancho Burgos Director de Impulso Coaching de Negocios y Sebastián Fernández ex director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, no quisieron perderse el evento y dar la enhorabuena a los recién graduados acompañándolos en una noche que tardarán tiempo en olvidar.

Este acto de clausura supuso el colofón final a la formación previa recibida por los alumnos en sus másteres online. Los asistentes al evento académico establecieron relaciones con otros directivos y emprendedores, conocieron diferentes culturas empresariales y se acercaron a las experiencias profesionales de otras compañías.