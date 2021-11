Sanidad acelera la vacunación contra el covid y la gripe a costa de los controles a los enfermos crónicos

La doble campaña de vacunación contra la gripe y la tercera dosis frente al covid está poniendo contra las cuerdas a las plantillas de enfermería de los centros de salud de la provincia, que se están viendo obligados a retrasar o suspender las consultas de seguimiento que estos profesionales hacen a los pacientes crónicos para poder dedicar todos sus esfuerzos a vacunar. Así lo han denunciado trabajadores de estos dispositivos, así como el Sindicato de Enfermería Satse. Se da la circunstancia de que en algunos departamentos las direcciones de Atención Primaria han dado vacaciones estos días a las personas contratadas como refuerzo del covid, en plena campaña de vacunación, y sin que hayan sido sustituidas.

«Sólo da tiempo a atender las cosas no demorables, como las extracciones o curas y vacunar, de manera que el resto de programas hay que dejarlos apartados porque no llegamos», lamenta Salvador Roig, enfermero y delegado de CC OO en el departamento del Hospital General de Alicante.

El pasado 27 de octubre arrancó la doble campaña de vacunación para los mayores de 70 años y a partir de este lunes se sumará la inmunización frente a la gripe para los menores de esa edad, así como la administración de la dosis de refuerzo a quienes recibieron la vacuna de Janssen. Aunque los enfermeros de los centros de salud tienen mucha experiencia vacunando, en este caso el trabajo es doble cuando se trata de administrar también la dosis de refuerzo frente al covid. «Si normalmente hay un enfermero para vacunar frente a la gripe, esta vez se necesitan dos personas, una para vacunar y otra para registrar en el ordenador y para preparar la dosis, ya que las vacunas de Pfizer necesitan de un proceso más laborioso», añade Roig. Además, este año, como el pasado, la previsión es que acuda a vacunarse un elevado porcentaje de población. «El 31 de enero acaba la campaña de vacunación frente a la gripe y a este ritmo no llegamos», añade Roig, quien lamenta que Sanidad no haya hecho una planificación más adecuada de los recursos para abordar esta campaña. «En estos momentos hay enfermeros en bolsa disponibles para trabajar. No tiene sentido que no se les llame».

Desde el Satse, Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical, lamenta que las plantillas de Enfermería de los centros de salud se hayan visto reducidas estos días con las vacaciones de los refuerzos covid, «porque no están siendo sustituidos y se están viendo afectadas las agendas de seguimiento a los pacientes crónicos, que en algunos centros de salud están siendo canceladas».

A la situación de las plantillas de Enfermería se suma la de los médicos, con demoras de hasta quince días para ser atendido de manera presencial o telefónica, según ha podido comprobar este periódico. El Sindicato Médico lamenta que con los refuerzos covid sólo se contrató a 200 médicos en toda la Comunidad Valenciana. «La excusa siempre es que no hay médicos, pero no es cierto, si pagas bien encuentras profesionales que quieren trabajar», explica Víctor Pedrera, secretario general de la formación en la Comunidad Valenciana. En esta situación, añade, las agendas sobrepasan normalmente los 40 pacientes por médico «y las listas de espera se disparan en muchas especialidades, sobrepasando un año en Traumatología».

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad ha notificado en las últimas horas 104 nuevos casos de coronavirus en la provincia de Alicante, donde en las últimas horas han fallecido a causa de la enfermedad tres personas. La situación en los hospitales es similar a la del día anterior. En estos momentos permanecen ingresadas por covid 82 enfermos, 25 de ellos en estado crítico. Sanidad no ha notificado ningún brote de diez o más casos.

Por último, este martes han tenido que ser puestas en cuarentena dos clases de tercero de Primaria del colegio CEU Jesús María de Alicante al surgir un positivo en cada una de estas aulas, concretamente dos hermanas que se habrían contagiado en una fiesta de Halloween celebrada fuera del centro, según confirman fuentes del colegio. Todos los compañeros de las menores permanecen en sus casas cumpliendo los preceptivos diez días de aislamiento y de momento, añaden estas fuentes, no se han dado más positivos.