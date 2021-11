Alicante adjudicó dos contratos a una firma hoy investigada por fraude

El Ayuntamiento de Alicante tiene dos contratos en vigor con Somriu Produccions, una empresa con sede en las Islas Baleares investigada actualmente por la Policía Nacional por supuestos delitos de falsedad documental y estafa. La sociedad, según reveló el Periódico de España -del mismo grupo editorial que este diario-, habría presentado falsas ofertas para producciones audiovisuales en ayuntamientos de Baleares para conseguir los trabajos.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó este año dos contratos a la empresa que ahora está siendo investigada. Se trata del servicio de gestión de las redes sociales de la Concejalía de Cultura, por un año y 19.118 euros, y la producción, realización, edición de vídeos y creación de un archivo audiovisual para la Concejalía de Juventud, por dos años y 26.136 euros. Este último contrato se adjudicó al ser la única oferta válida, de las dos presentadas, pese a un informe técnico demoledor. En el documento elaborado en el proceso de adjudicación, los funcionarios alertaron, entre otros aspectos, de que la empresa no aporta currículum de los profesionales ni objetivos. Tampoco mencionaba «los tipos de vídeos a realizar ni su número total anual, ni la duración». En lo relativo a metodología, no explicaba «de qué equipos de grabación disponía, ni si tenía estudio propio para audio, vídeo y fotografía». Sobre la organización y estrategia, los técnicos dijeron que se asemejaba a «un manual de uso o de buenas prácticas». Tampoco concretaba sobre qué va a interactuar en las redes sociales, «por lo que no aporta nada nuevo comparado con las labores que desempeña el técnico de la concejalía». Pese al informe y al «cero» en experiencia profesional, el Ayuntamiento adjudicó el contrato el pasado mes de abril.

Desde el bipartito aseguraron este miércoles desconocer la investigación abierta en Baleares, aunque admitieron que el caso ha puesto en alerta al Ayuntamiento.

La investigación partió de una denuncia del Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca), que detectó que entre las ofertas que había recibido para realizar vídeos promocionales había alguna falsificada. Las gestiones policiales apuntaron a que la empresa se habría presentado al concurso público, pero además presuntamente habría falsificado ofertas de otras empresas, con unas pretensiones económicas mayores. De esta manera se asegurarían la adjudicación. La Policía comprobó que habrían repetido el presunto fraude en al menos otros tres ayuntamientos de la isla balear. La investigación policial ha descubierto al menos cuatro presuntos fraudes para conseguir adjudicaciones de trabajos audiovisuales con ayuntamientos de Mallorca, con los que habrían conseguido un beneficio ilícito de unos 20.000 euros. Sin embargo, el caso continúa abierto y no se descartan que aparezcan más perjudicados.