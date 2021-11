El bipartito dedica 3.000 € del área de Medio Ambiente a mover tronos de Semana Santa

La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige el popular Manuel Villar, ha gastado unos 3.000 euros este año en trasladar tronos de la Semana Santa desde una nave en Aguamarga, situada junto al ecoparque, a otra ubicada en el polígono de las Atalayas. El coste del servicio, realizado en marzo pero tramitado en junio, se ha imputado a una partida presupuestaria que, a priori, no guarda ninguna relación ni con las fiestas ni con las infraestructuras. Se trata, según confirmaron fuentes municipales, de la partida destinada a «otros trabajos realizados por otras empresas de Medio Ambiente», que cuenta con una cuantía total de 12.000 euros en las cuentas de 2021, y que según explican fuentes municipales suele emplearse en actividades o cuestiones técnicas, en alusión por ejemplo a encargar un estudio a un expertos sobre un asunto relacionado con el medio ambiente o a organizar algún tipo de evento.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, a preguntas de este diario, restaron importancia a que se impute el coste de un traslado de tronos de Semana Santa a una partida de índole medioambiental. «Los tronos estaban provisionalmente en una nave situada junto al ecoparque, adonde habían llegado desde Cigarreras por la reforma de la instalación. En un momento, la Concejalía de Medio Ambiente necesitaba vaciar la nave porque una empresa solicitó poder alquilarla para hacer una actividad similar a la que se hacía por parte de Vaersa -empresa pública relacionada con la gestión medioambiental- antes de que la nave recayera en manos municipales», explican desde la concejalía, donde alegan «excesiva carga de trabajo» de los funcionarios para explicar que la citada factura todavía no aparezca en el apartado de contratos menores del Portal de Contratación.

«Raquítico presupuesto»

Para Compromís no tiene ninguna lógica que se impute al presupuesto de Medio Ambiente el traslado de unos tronos de Semana Santa entre dos naves municipales, y no hace más que evidenciar la importancia que le da el bipartito al área. «¿Así aplican las políticas verdes? No, así gastan el raquítico presupuesto de sensibilización y concienciación medioambiental. Ese gasto debe ser sufragado por Fiestas y no por Medio Ambiente», defiende el concejal Rafael Mas, quien añade que este hecho «refleja el desprecio del gobierno de Barcala» por las políticas medioambientales. «Se ríen de todos los ciudadanos cuando, por un lado, suscriben objetivos de desarrollo sostenible y, por otro lado, recortan en recursos para hacer políticas medioambientales», añade el edil de Compromís durante la visita a la nave del polígono de las Atalayas donde, según la concejalía, se trasladaron los tronos de la Semana Santa desde Aguamarga.