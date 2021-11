HILO. Estoy de especial buen humor y os voy a decir por qué.



Hoy he cogido el tren a las 7 de la mañana. He cogido el tren que he cogido toda mi vida, el cercanías Murcia-Alicante. Como de costumbre, iba a reventar, con la mala suerte de que hoy me he tenido que quedar de pie.