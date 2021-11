Los expertos creen fundamental que los trenes de carga tengan vía propia en el Corredor Mediterráneo

«El tercer hilo fue una buena solución al principio porque abarataba costes, pero el Corredor Mediterráneo para mover mercancías no será operativo y rentable al 100% si no contamos con la doble plataforma, que es por donde va a hora el Ministerio de Transportes». La reflexión de Armando Ortuño, ingeniero de Caminos, economista y profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante puede ayudar a explicar, aunque la razón principal haya sido la falta de ejecución de los presupuestos, una parte del porqué del retraso que sufre la construcción de esta infraestructura clave para agilizar el transporte de mercancías entre la franja mediterránea y Europa y que debía haber estado operativa desde hace 10 años, según denunció el miércoles, la Asociación Valenciana de Empresarios en el acto de reivindicación en Madrid del Corredor Mediterráneo que reunió a 1.300 empresarios.