La Asociación Daño Cerebral Adquirido de Alicante (ADACEA) ha presentado en el Museo de Aguas de Alicante su calendario solidario en una iniciativa colaborativa posible gracias a la implicación y el compromiso de diferentes entidades y empresas, entre ellas, Aguas de Alicante. El calendario solidario forma parte de un conjunto amplio de acciones promovido desde ADACEA, que ponen en valor "la importancia de una visión global de los objetivos de desarrollo sostenibles y cómo la colaboración hace más factible su consecución", señalan desde Aguas. Al acto han asistido Mari Carmen Ferrer, presidenta de la asociación; Julia Llopis, concejala de Acción Social; y Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad en Aguas de Alicante.

ADACEA busca visibilizar a la asociación y su trabajo diario con familiares, amistades y personas afectadas por el daño cerebral adquirido, junto a la importancia del compromiso de toda una sociedad, en el marco del ODS17 (“Alianzas para lograr los objetivos”), en la consecución de sus fines asociativos. Además de este objetivo de difusión, la iniciativa financiará y permitirá el crecimiento de los múltiples programas que desarrolla para dar respuesta a las necesidades del colectivo a que representa y de su entorno.

Junto al impulso inicial de entidades y empresas, con un coste de 5 euros cada unidad, cualquier particular que quiera implicarse en esta acción de carácter solidario, puede hacerlo adquiriendo el calendario en la web www.adaceaalicate.org y, también en puntos físicos de venta. En Alicante: Sede Alicante (C/ Padre Recaredo de los Ríos, 52); González Belleza Saludable (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 13); Farmadiet (C/ Dr. Just, n 14); en San Vicente del Raspeig: Centro de Atención Diurna (C/ Petrer, 2); Carnicería Hijo de Herminia Pastor (C/ Agost, nº 47); y en Elche: Sede Elche, Avd. Llauradors 1.

Inclusión

Aguas de Alicante trabaja día a día, en colaboración y mediante alianzas, para lograr objetivos comunes que ayuden a avanzar por el camino de la inclusión, recalcan desde la compañía, que "entiende la equidad integrada en todos sus procesos de trabajo, toma de decisiones, políticas de gestión de personas y comunicación, al tiempo que trabaja día a día en la inclusión de dicho valor en su cultura organizativa. A través de políticas de no discriminación, la compañía fomenta activamente medidas que estimulan la creación de entornos de trabajo diversos, entre ellas y en relación con la discapacidad, el establecimiento de objetivos de integración más allá de los límites fijados por la ley", concluyen desde Aguas.