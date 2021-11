Podemos y Compromís respaldan a sus concejales "ante el acoso judicial de la ultraderecha"

El consejo de coordinación de Podemos Alicante "se solidariza y extiende su apoyo también con los compañeros concejales de Compromís, Rafa Más y Natxo Bellido, que, al igual que su portavoz en el Ayuntamiento, Xavier López, también han sido denunciados por Vox", y hace un llamamiento a "no dejarse amedrentar y seguir luchando por una sociedad que avance en la protección de los derechos y garantice las libertades", señalan en un comunicado.

"La ultraderecha sigue desplegando diferentes estrategias para amedrentar a quiénes luchan para seguir avanzando en derechos, en construir una sociedad libre de odio, tolerante y respetuosa. No lo van a conseguir, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no entiende de amenazas ni se va a detener ante las estrategias que pretenden silenciarnos. Nuestra organización respalda y se reafirma en las palabras de nuestro concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, así como trasmite el cariño y la solidaridad con los dos compañeros concejales de Compromís, Rafael Más y Natxo Bellido, también acosados judicialmente por la ultraderecha. No vamos a dejar de luchar contra los discursos de odio ni a dejar de señalar a quien los extiende y ampara", concluye Podemos.

Por su parte, la Ejecutiva de Compromís per Alacant, ante la citación judicial de los concejales, ha emitido un comunicado para remarcar el "total apoyo a los concejales de Compromís per Alacant", considerando que "las declaraciones de Natxo Bellido y Rafa Mas se enmarcan dentro de la legítima libertad de expresión en su cargo como concejales electos de la ciudad, un derecho reconocido en la Constitución y uno de los más importantes en un sistema democrático". Además, la dirección local insiste en que la formación "no va a bajar la cabeza ante la ultraderecha" y seguirán "defendiendo los valores por los que trabaja Compromís: una sociedad diversa, más justa, feminista y ecologista". "La ultraderecha no nos va a separar de nuestra línea política de defensa de los Derechos Humanos, de una sociedad diversa, que proteja a los sectores más vulnerables, que respete la diversidad y que haga de ésta un valor positivo, en vez de criminalizar como hacen determinados discursos políticos que basan su acción política en mensajes de odio, también desde las instituciones, y que están crispando a la sociedad", añade el comunicado, que finaliza con que la formación considera "insólito el hecho de que una causa como ésta, en la que se cuestiona a concejales su derecho a la libertad de expresión en un espacio institucional como es el pleno de Alicante, haya llegado al juzgado".