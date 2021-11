Podemos Alicante respalda a su concejal Xavier López "ante el acoso judicial de la ultraderecha"

El consejo de coordinación de Podemos Alicante "se solidariza y extiende su apoyo también con los compañeros concejales de Compromís, Rafa Más y Natxo Bellido, que, al igual que su portavoz en el Ayuntamiento, Xavier López, también han sido denunciados por Vox", y hace un llamamiento a "no dejarse amedrentar y seguir luchando por una sociedad que avance en la protección de los derechos y garantice las libertades", señalan en un comunicado.

"La ultraderecha sigue desplegando diferentes estrategias para amedrentar a quiénes luchan para seguir avanzando en derechos, en construir una sociedad libre de odio, tolerante y respetuosa. No lo van a conseguir, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no entiende de amenazas ni se va a detener ante las estrategias que pretenden silenciarnos. Nuestra organización respalda y se reafirma en las palabras de nuestro concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, así como trasmite el cariño y la solidaridad con los dos compañeros concejales de Compromís, Rafael Más y Natxo Bellido, también acosados judicialmente por la ultraderecha. No vamos a dejar de luchar contra los discursos de odio ni a dejar de señalar a quién los extiende y ampara", concluye Podemos.