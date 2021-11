Carmen Nájera: «Los hombres han invisibilizado el saber científico femenino»

¿Se siente una pionera de la química en España?

Es presuntuoso considerarse pionera de cualquier disciplina de la ciencia porque todos los científicos nos basamos en estudios previos, que nos inspiran para trabajar en un determinado campo.

¿Ha tenido dificultades en su carrera por ser mujer?

Sí, efectivamente, tuve dificultades ya que me casé nada más terminar los estudios de Química y tuve que empezar a conciliar mi vida familiar con la carrera científica desde el primer momento. Pero con el tiempo pude conciliar mejor mi vida familiar y no tuve problemas para conseguir la cátedra en la Universidad de Alicante.

¿Qué opinión le merece la expresión de que la ciencia es cosa de hombres y las letras de mujeres?

Esa opinión no tiene sentido ya que a lo largo de la historia ha habido numerosos ejemplos de científicas en todos los campos. El problema reside en que los hombres han invisibilizado y negado el saber científico femenino.

¿Está creciendo el interés de las jóvenes por la ciencia?

Ya hace más de 30 años que el interés de las mujeres por la ciencia ha aumentado ostensiblemente hasta llegar a una participación de prácticamente el 50%.

¿Cree que se ha avanzado en la igualdad real en las universidades y en los laboratorios?

Todavía hay un notable dominio de los hombres en las universidades y en los centros de investigación pero el tiempo pondrá a las mujeres en su sitio.

Si España es cuna de grandes investigadores ¿por qué no somos una potencia mundial?

Es cierto que ha habido grandes investigadores en este país a pesar de las limitaciones económicas con las que se ha venido trabajando. Y, precisamente por esa falta de financiación, es imposible estar a la cabeza mundial del conocimiento científico.

¿Qué impide a la ciencia ser libre en nuestro país?

Los problemas de financiación porque limitan la libertad para poder elegir determinados campos de trabajo que requieren de infraestructuras costosas.

¿Qué cambiaría en las universidades?

Muchas cosas pero fundamentalmente la selección del profesorado, que debería hacerse como en el mundo anglosajón, y cambiaría también el sistema de funcionariazgo que tenemos en este país. Esto supondría una revolución que no parece que pueda llevarse a cabo ya que implicaría un cambio total del modelo. Pero sí se podrían hacer algunos cambios como, por ejemplo, que no se pudiera acceder a una plaza de catedrático en la misma universidad en la que se es profesor titular. También que después de la etapa postdoctoral la incorporación se produzca en otra universidad diferente de donde se ha hecho la tesis doctoral. Esto evitaría la endogamia tan fuerte que hay en las universidades españolas. Además, los contratos del profesorado deberían ser revisables sujetos a un control de la labor investigadora realizada.

¿Y la UA qué necesita?

Renovar la plantilla periódicamente ya que está envejecida y no se reponen las plazas del profesorado que se jubila. Y a largo plazo hay que apoyar la incorporación de doctorandos a los grupos de investigación competitivos.

Sus avances han agilizado la producción de todo tipo de fármacos pero ¿han ayudado también a combatir el covid-19?

Los estudios de síntesis de antivirales del covid-19 se están llevando a cabo por el que todavía es mi grupo de investigación. La Universidad de Alicante nos ha financiado los inicios de estos estudios y acabamos de pedir un proyecto a la Generalitat Valenciana.

¿Tenían los estudiantes de hace treinta años una mejor formación que los de ahora?

Los estudiantes estaban en general mejor preparados antes que ahora. Pero la culpa no es de ellos, sino de los cambios nefastos de los sistemas educativos tanto en el bachillerato como en la universidad.

¿Qué piensa de las nuevas generaciones de científicos?

Que están mucho mejor preparados que nosotros y también disponen de mejores infraestructuras. Por ello espero y confío en que nos superen con creces...

¿Qué prefiere ciencia básica o ciencia aplicada?

Sin ninguna duda la ciencia básica y, por supuesto, que pueda ser aplicada en algunos casos.

Dicen que el amor es pura química...¿está de acuerdo?

Totalmente. Nosotros somos pura química que da lugar a sistemas biológicos que influyen en nuestro cuerpo y, por tanto, en nuestros sentimientos.

¿Ahora que se ha jubilado a qué se va a dedicar?

Yo sigo trabajando con algunos grupos de investigación y permanezco activa como Académica Numeraria de la Real Academia de Ciencias.

¿Qué se necesita para ser una buena científica?

Muchísima dedicación y mucha curiosidad por lo que te rodea y por lo que estás estudiando.

¿Cuáles son sus principales virtudes y defectos?

La tenacidad es una de mis pocas virtudes y uno de mis muchos defectos la impaciencia.

¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido química?

Salvo esos sueños que todos tenemos de niños, y que en mi caso fue la danza, no he tenido otro objetivo que la química. La verdad es que mi profesión ha superado totalmente mis expectativas a nivel profesional y personal.

¿Cuál considera que ha sido su mayor aportación científica?

El uso de catalizadores quirales para facilitar los procesos químicos asimétricos que permiten la síntesis de compuestos enantioméricamente enriquecidos.

¿Y sus referentes?

Mi referente nacional ha sido mi propio marido y colega, Miguel Yus, que me transmitió su entusiasmo por la química y me apoyó incondicionalmente. Mis referentes internacionales, además de Marie Curie, son algunas de las personas con las que he trabajado. Especialmente Elias J. Corey, Premio Nobel de Química en 1990, e Irina P. Beletskaya, ambos Doctores Honoris Causa por la UA.

¿Si hace balance de qué se siente más orgullosa?

Sinceramente de haber tenido unos estudiantes y colaboradores de gran valía, que han hecho posible el desarrollo de una investigación de calidad.