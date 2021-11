Las familias avanzan las compras de juguetes ante el temor a la escasez y falta de reposición

Tal y como publicó INFORMACIÓN esta semana, uno de los sectores que se puede ver más afectado por la huelga del transporte, convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre, es el del juguete. Pese a que «el grueso de los pedidos ya se han servido», según señala el presidente de la patronal nacional, José Antonio Pastor, el paro dificultaría las reposiciones de productos en las tiendas y el servicio de pedidos que hayan podido retrasarse como consecuencia de la crisis de las materias primas y de los contenedores.

Y en este contexto, las familias han empezado a comprar juguetes para evitar que sus hijos, nietos o sobrinos se queden sin el producto deseado en Navidad o Reyes. Así lo explica el encargado de Don Dino en Alcoy, Joaquín Jornet. «La gente está preocupada por la escasez de productos y los que económicamente se lo pueden permitir, están adelantando las compras», apunta.

Este empleado detalla que «nosotros solemos empezar la campaña a partir de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pero este año el catálogo ha salido a finales de octubre». El hecho de que las tiendas avancen qué productos están de «moda» y los precios, está suponiendo que «la gente también se interese antes por determinados productos», máxime cuando existe el temor de no encontrar juguetes concretos o que, en caso de que se agoten, no haya reposición.

De este modo, los jugueteros están observando un ligero cambio de tendencia, y empiezan a vender el género que tienen en tienda antes de lo previsto. «En los últimos años mucha gente esperaba a cobrar la paga extra de Navidad, pero eso no está sucediendo este año», indica Jornet.

Pese a que las grandes superficies, como es el caso de El Corte Inglés, aseguran no tener problemas de abastecimiento y disponer de todos los productos en tienda, el pequeño comercio sí está encontrando dificultades. «Hay productos que todavía no hemos recibido» e, incluso, «otros, muy pocos, ni siquiera se han incluido en el catálogo porque ya sabíamos con certeza que no llegarían».

Antes esta situación, «solo realizamos reservas de lo que tenemos en tienda, aunque contamos con un almacén en Alicante que nos abastece, y no solemos tener ningún problema», apunta este empleado, aunque desde las grandes superficies recomiendan, este año más que nunca, adelantar las compras.

Mientras aumentan los casos de personas que adelantan la compra de regalos para que «mis hijos no se queden sin lo que han pedido», como es el caso de Nuria Climent, hay quien sigue considerando que «es demasiado pronto» porque «los niños cambian mil veces de opinión», según Esther Agulló. También los hay, aunque son los menos, que no ven «necesario» agobiarse ni preocuparse, porque dan más importancia «al pasar tiempo en familia», y si no está el juguete deseado siempre se puede regalar «la entrada a un parque temáticos, apunta Victoria Herrero.

Los más demandados: muñecos que lloran y juegos de construcción

Los muñecos que lloran, los Super Things y Pokemon se encuentran en el listado de los juguetes más demandados de esta temporada, así como los ya tradicionales juegos de construcción de Lego o los científicos y tecnológicos más novedosos, los juguetes Stem, según informa El Corte Inglés. Pero sin duda, un clásico que no pasa de moda son los juegos de mesa, que año tras año ocupan un lugar destacado entre las compras navideñas de las familias españolas. Quienes tienen muy claro qué es lo que quieren, aprovechan los descuentos y promociones por comprar de forma anticipada o reservan los productos para no quedarse sin el juguete deseado.