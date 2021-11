La hostelería tiene reservas para Navidad desde octubre y hace acopio de productos por el alza de precios

La hostelería tiene reservas para Nochebuena, Navidad y Nochevieja desde octubre y empieza a completar fechas para comidas y cenas familiares, de amigos y empresa mientras hace acopio de productos ante el alza de precios que están experimentando las materias primas. Mientras tanto el comercio observa cómo la clientela adelanta la compra de regalos por temor al desabastecimiento. La Navidad moverá un negocio de más de 500 millones, próximo a cifras prepandemia, en dos sectores económicos muy perjudicados en la provincia por las restricciones de las pasadas fiestas.

La restauración no quiere arriesgar el ansiado repunte de facturación, que fijan en un mínimo del 20% en los ingresos respecto a 2019 después de que la recaudación cayera hasta un 75% la pasada Navidad. Los establecimientos compran género con mucho adelanto y lo congelan por temor a la escasez y por el alza del precio de los alimentos, que cifran ya en un 40% en los mariscos y un 30% en las carnes. Falta solomillo, típicamente navideño, que hay poco y caro; y lo mismo pasa con el champán. Los restaurantes intentan adaptar la carta a los productos kilómetro cero y prescinden de traer especialidades del extranjero para no repercutir esa carestía en el precio final de los menús, que no obstante costarán un mínimo de 5 euros más. La oferta intenta satisfacer el incremento de la demanda de las familias, con ahorros tras el parón de la vida social. Lo mismo pasa con el comercio, pequeño y de gran formato: tras la caída media de 2020 del 50% en las ventas y el hundimiento de la facturación en textil, la previsión es un incremento de ventas del 10% y alcanzar el 90% del volumen de negocio previo a la crisis sanitaria.

«Tenemos muchas reservas para todos los días de Navidad. El 25 de diciembre está lleno y Nochevieja ya al 80%, más de la mitad extranjeros. Las familias han reservado con tiempo, sobre todo grandes, que llenan enseguida el restaurante. Hay más alegría y pinta bien pero no tanto el tema del abastecimiento y los precios», explica María Eugenia Perramón, gerente de La Terraza del Gourmet, en Alicante. «La gamba roja está carísima. La grande, que tendría que valer entre 90 euros y 100 euros el kilo, está a 150 euros; y la mediana la estamos pagando a 100 euros cuando en noviembre cuesta la mitad. El atún ha subido 3 euros el kilo. No son incrementos de céntimos sino gordos y generalizados». El cordero está un 30% más caro y escasea el solomillo, explica. «Según el proveedor, en la pandemia no se criaron tantas vacas, no han crecido y no hay solomillo y el que hay está a 25,50 euros el kilo (antes 19). Es mucho dinero. Dice que congelemos, que no sabe si en Navidad habrá. Los distribuidores nos quieren vender congelado pero hemos dicho que no. También traía un entrecot muy bueno de Australia pero el transporte lo ha encarecido una barbaridad». Por ello intenta adaptar la carta a productos kilómetro cero para no elevar el coste del menú en exceso aunque señala que el de Nochevieja costará 120/130 euros frente a los 110 euros de la Navidad pasada.

«Una locura»

El restaurante El Sorell de Alicante ha subido el menú 5 euros, y queda a 45 euros en Navidad y 95 en Nochevieja. Los fines de semana de diciembre y el día 25 están completos desde hace un mes. «Hay mucho movimiento pero no solo Navidad sino cualquier evento. Cenas de Hogueras, celebraciones de cumpleaños o comuniones retrasadas. Llenaremos el 31 y el 1, la gente está muy animada». El restaurante Carlos de Elche completó en octubre las comidas para el día de Navidad. «Es como si no hubiera un mañana. Un boom, una locura. Acabamos de poner los menús de Nochevieja y Reyes, y veremos lo que duran. Gente que no salía nunca en Nochevieja quiere salir. Mi jefe está comprando el marisco y el emperador porque está subiendo mucho», dice una empleada.

Desde las entidades sectoriales, Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, confirma que las reservas para comer en familia se están adelantando mucho, con completo a estas alturas en numerosos negocios, pese al encarecimiento de las materias primas, el combustible y la energía que repercutirá en los costes finales. César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA), indica que vuelven las mesas grandes, de 20, 30 y 40 personas, con una previsión de incremento de negocio del 20% si no hay un repunte del covid.

Temor a la huelga del transporte

Anca destaca el temor de los restauradores a la «subida brutal de precios en origen» y a la huelga de transportistas prevista para diciembre y alerta de que la falta de materia prima provoca que algunas carnes, pescados y mariscos lleguen ultracongelados. Hay hosteleros que esperarán a que se estabilice el mercado para ajustar el coste del menú y evitarse una oleada de cancelaciones en diciembre «porque no es lo mismo pagar 35 euros que 42 por persona, pero mantener los precios del año pasado es pan para hoy y hambre para mañana».

Julián Marín, de la Bodega de Meyos de Alicante, también apunta a la carencia de solomillo. «Los proveedores no se pueden comprometer a guardarte 15 o 20 para la siguiente semana. Se supone que son terneras del centro de Europa que se engordan aquí, así que no entendemos esa subida tan bestial». Su negocio es una vinoteca a la que está llegando entre un 30% y un 40% del avituallamiento que hacían para Navidad.

El champán francés está especialmente escaso. Juan José Sellés, mayorista de alimentación, explica que faltan complementos que hacen que el producto final no llegue, como cápsulas, cartón, vidrio... «El mercado no está desabastecido de vino pero sí de algunos vinos. Hay agobio de la gente para que no falte y la demanda, un 20% mayor, excede la capacidad de venta. La gente está dispuesta a pagar más, suben los precios, la energía y falta mano de obra». Señala que los pedidos se han adelantado y que faltan champán y algunos vinos porque hubo mala cosecha, heladas y «una mayor demanda de China que causó un importante desequilibrio global».

Benidorm

En Benidorm esperan una Navidad como la de 2019, con mucho turismo nacional y británico; y con un lleno en los restaurantes que preparan menús de Navidad y Nochevieja. Las reservas van aceleradas también para comidas y cenas de empresa, señala Javier del Castillo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Abreca). La amenaza está en los precios, que ya les ha obligado a subir el menú del día entre 1 y 3 euros, y que provocará un aumento medio de 10 euros en los navideños. «Los establecimientos acaparan productos para intentar evitar las subidas, importantes en algunos. No queremos pillarnos los dedos en las carnes, los pescados, el aceite, y los que tienen almacén hacen acopio a unos precios que no supongan un perjuicio para el cliente».

En cuanto al comercio, las compras se han adelantando en centros comerciales y tiendas pequeñas. Joaquín Cerveró, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), señala que se han abastecido de mercancía desde hace meses y solo prevén escasez puntual de algún artículo. El Corte Inglés aconseja ser previsores, sobre todo en la reserva de juguetes. Carlos Baño, presidente de la patronal del pequeño y mediano comercio, recalca que si no llega un producto concreto hay cientos alternativos. «Gracias a la vacunación se ha podido volver a una vida casi normal y las expectativas son buenas. Peligrosa será la cuesta de enero, por eso buscamos soluciones como los bonos comercio que permitan mantener negocios y que no cierre ni uno más».