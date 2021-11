El edificio intergeneracional: un proyecto a dos velocidades

La Concejalía de Vivienda de Alicante quiere levantar dos nuevos edificios intergeneracionales, que se unirán al proyecto puesto en marcha hace una década sobre el centro de salud de Campoamor. Para llevar a cabo la iniciativa, el Ayuntamiento va a reclamar financiación a la Generalitat Valenciana, ya que desde el gobierno municipal consideran que es «prioritaria» la construcción de vivienda social.

Estos edificios se ubicarían en dos solares que son propiedad del Consistorio: uno ubicado en la avenida Catedrático Soler y el otro junto al Mercado Central, en la calle Manuel Antón.

La problemática a la que se enfrenta el Ayuntamiento es que el edificio de la Plaza de América funciona a dos velocidades. La motivación de la Corporación para poner en marcha estos dos nuevos proyectos parte de la demanda de por parte de los mayores.

Según datos municipales, el edificio que se inauguró en 2008 en la Plaza de América cuenta con 72 viviendas: 56 destinadas a mayores y 16 a jóvenes. Desde el Consistorio afirman que el edificio está lleno, con solo seis pisos vacíos que se encuentran en reparación.

La demanda de personas jubiladas para acceder excede la cantidad de pisos disponibles: según datos del Patronato, hay 57 personas de la tercera edad en lista de espera para acceder a una vivienda, más del doble que los pisos que tiene el edificio asignados a mayores. Sin embargo, la lista de espera de jóvenes está agotada, aunque desde el Patronato afirman que «han contactado varios jóvenes interesados en inscribirse».

Requisitos específicos

El concejal de Vivienda, José Ramón González, considera que la razón es que a los jóvenes se les piden unos requisitos específicos: tener entre 18 y 35 años, no tener familiares a cargo, no ser propietario de una vivienda y cumplir el perfil para poder estar implicado en las necesidades de los vecinos y las actividades del edificio, entre otros. Los requisitos para los mayores son más laxos: no tener una vivienda en propiedad y estar empadronados en Alicante los dos últimos años.

Desde la concejalía también apuntan a que las circunstancias sociales y económicas actuales de los jóvenes y la precariedad laboral no favorecen la emancipación de los mismos, mientras que los mayores son más propensos a solicitar el acceso al edificio de la plaza de América porque «uno de los grandes retos de las sociedades modernas es hacer frente a la situación de soledad en la que se encuentran muchos de ellos».

Para poner solución a esta doble velocidad, desde el Patronato se plantean algunos cambios en los proyectos de Catedrático Soler y Manuel Antón, como que algunas de las viviendas para jóvenes tengan dos dormitorios, de tal manera que pudieran seguir viviendo en el edificio aunque tengan hijos, algo que no pueden hacer ahora en la plaza de América, donde todos los pisos tienen solo uno.

Sin embargo, el Ayuntamiento tiene como prioridad responder a la demanda de mayores. Los dos nuevos edificios sumarían 176 viviendas: 82 en el distrito de Benalúa y 94 en el de Mercado.

De mantenerse la relación que hay en el inmueble de la plaza de América, 132 pisos serían para mayores y 44 para jóvenes, ya que la concejalía considera «positiva» la convivencia que existe en el actual edificio intergeneracional.