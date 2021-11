Elena López: «Muchos vacunados no tienen claro aún que pueden seguir contrayendo y transmitiendo el covid»

¿Cree que después de 17 meses de pandemia la sociedad valora en su justa medida por fin al personal de Enfermería por su trabajo?

No cabe la menor duda del gran valor del trabajo que estamos desempeñando los profesionales sanitarios de todas las categorías. Todos nos hemos unido a los aplausos diarios que reconocían nuestro trabajo, motivación e implicación. Sin embargo, desde que esta situación es «menos letal» su extraordinario trabajo parece que ha quedado invisibilizado y seguimos realizando nuestro trabajo como héroes y heroínas sin levantar la voz, sin asumir protagonismo.

Ustedes deben acumular un cansancio tremendo después de tantos meses de lucha y que aún continúa...

Además del cansancio físico, el impacto emocional de la pandemia ha hecho que muchos hayamos tenido que convivir con más estrés del habitual, trastornos del sueño, síntomas depresivos, etc. Ha sido mucha la presión asistencial constante y nos hemos sentido incapaces de asumir tanta necesidad.

¿Tiene la sensación de que mucha gente piensa que como está vacunada ya no puede contagiarse del covid?

Sí, desafortunadamente hay muchas personas que no tienen claro que pueden seguir contrayendo y transmitiendo el coronavirus SARS-CoV-2.

¿Qué le diría a los negacionistas?

Como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Gutierres: «La ciencia es importante, la cooperación es importante, la desinformación mata».

¿Cree que nos tendremos que vacunar prácticamente cada año por el covid a partir de ahora?

Todo parece apuntar que habrá que vacunarse cada año y queda aún por determinar cuándo se nos administrará la tercera dosis de las vacunas, a todos en general.

¿Cree usted que lo más importante en el covid es que la gente esté bien formada e informada?

Por supuesto, la mejor manera de prevenir y frenar la transmisión es estar bien formado e informado sobre el virus, la enfermedad que causa, modo de transmisión, etc. Cada día se publica o difunde información falsa que sin duda despierta nerviosismo y malestar entre la población.

¿La primera víctima en una pandemia es la ignorancia?

Esta pandemia ha demostrado que tenemos lagunas, que en momentos de miedo y desaliento han desatado sentimientos de inseguridad.

No una ni dos, sino hasta cinco olas de covid hemos pasado. ¿Qué le llamó la atención en la última?

Lo que más me llamaba la atención es que persistiera la presión asistencial, que hubiéramos vuelto a vivir el ascenso de los ingresos por covid y todo por la relajación de las restricciones, viajes, encuentros, etc. Aunque el ritmo de ingresos no fue el de otras olas no significó que el impacto de esta ola fuera inocuo para el sistema sanitario.

¿Qué es lo más duro y qué es lo mejor de su trabajo?

Lo más duro como enfermera gestora en esta pandemia tan súbita, letal y llena de imprevistos ha sido la angustia de pensar que cualquier decisión tomada pudiese afectar negativamente al personal o a las personas atendidas. Lo mejor de mi trabajo son la personas con la que trabajo. Todos y cada uno de ellos se han puesto manos a la obra movilizando recursos, tomando decisiones y buscado alternativas que están haciendo que todo funcione a pesar de los inconvenientes, barreras, riesgos y luchas con las que seguimos peleando día a día.

Cuando sus amigos que no son sanitarios le piden su opinión sobre el covid, ¿qué les dice ante sus dudas o inquietudes más frecuentes?

Ante sus dudas si tengo posibilidad de responderles por mi experiencia y la información que voy adquiriendo día a día por mi trabajo les informo, pero siempre les recomiendo que sigan las indicaciones de los organismos de salud pública de su zona.