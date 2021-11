Un fallo informático impide pedir cita a través de la app para la segunda dosis de Janssen

A partir de hoy se podía comenzar a pedir cita en el centro de salud para que las personas que fueron inmunizadas con la monodosis de Janssen sean citados para volver a ser vacunados frente al covid. Sin embargo, a primera hora de la mañana muchas personas que intentaban realizar este trámite a través de la aplicación del móvil no podían, bien porque no tenían disponible la opción o porque el sistema no les daba cita.

Según la Conselleria de Sanidad, a las 12.30 ha quedado resuelta la incidencia, aunque una hora más tarde aún había usuarios que no podían acceder al servicio. Desde el departamento de Ana Barceló sostienen que, si bien a habido problemas con la app, a través de los otros medios, como la web, se ha podido pedir cita a lo largo de la mañana.