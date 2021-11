Las grietas en el IES Virgen del Remedio se debieron a fugas de agua el primer día

El informe patológico sobre las grietas que obligaron a cerrar el edificio de ciclos formativos del Instituto Virgen del Remedio desde el curso pasado concluye que el problema es de origen, desde el primer de funcionamiento de los laboratorios de Industrias Alimentarias por una fuga de agua en uno de los fregaderos.

Tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Generalitat, amén del propio instituto, esperaban este informe concluyente para poder determinar qué administración se hace cargo del arreglo correspondiente, pero en ambas instituciones dan largas a la solución hasta que no analicen el citado informe sus propios técnicos y se reúnan para acordar a quién corresponde este gasto adicional.

La inversión que sugiere el mismo informe encargado por ambas administraciones a la Universidad de Alicante, para solucionar los daños y evitar nuevas fugas, ronda los 70.000 euros.

Preguntado al respecto por este diario, el alcalde, Luis Barcala, hace referencia al acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación para trabajar conjuntamente en este tema, aunque deja caer asimismo que, salvo que los técnicos tras la lectura del informe le indiquen otra cosa, en principio considera que el daño proviene de «una causa sobrevenida, como en este caso en una fuga de agua, no de un daño estructural derivado del proyecto o su ejecución. «Sería la conselleria la que se haría cargo aunque no he visto el informe y ya quedamos en que iríamos de la mano para que la reparación, que no parece demasiado costosa, se realice cuanto antes y los alumnos puedan volver».

Desde la conselleria por su parte, con el informe del equipo de la Universidad en la mano, precisan a este diario que «estamos elaborando el informe técnico definitivo», y que con ficho documento, una vez concretado, se informará la semana que viene a la comunidad educativa del instituto afectado.

Al margen de la localización del problema en una fuga de agua continuada, el informe patológico al que ha tenido acceso este diario también incluye otras medidas como un plan de mantenimiento anual «que implique la comprobación de niveles de los depósitos para evitar futuros daños por la aparición de nuevas fugas».

El plazo estimado para la reparación de los daños y que se seque por completo la instalación interna supera los tres meses.

Los cerca de 400 alumnos de los ciclos formativos afectados por el cierre del edificio están dando las clases por las tardes en el edificio de Secundaria y Bachillerato, y para las prácticas de Alimentación han alquilado puntualmente los Salones Juan XXIII.