La provincia supera el millar de alumnos confinados por covid

En el plazo de los últimos siete días el volumen de estudiantes confinados se ha duplicado al pasar de 510 a 1.140, según los últimos datos aportados desde la Conselleria de Educación.

Del confinamiento de 17aulas en 14 centros a consecuencia de los contagios se ha pasado a 38 aulas en 22 centros educativos en una semana.

En el conjunto de la Comunidad la inicidencia del virus entre los escolares sigue la misma dinámica provincial, de forma que se ha suplicado desde los 1.440 estudiantes afectados a los 3.000 que arroja la última semana en un centenar de aulas de 59 colegios e institutos.

No obstante los grandes números siguen arrojando que en la seguda semana de noviembre el 99,8% del alumnado no se ha visto afectado en sus clases presenciales y que el 97% del total de los centros no tienen ninguna aula confinada.

Estos porcentajes han obligado al aislamiento preventivo de un 0,2% de los alumnos, por haber sido contacto estrecho con positivos, .

Y respecto al personal docente, se han confirmado un 0,05% de positivos activos por lo que se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,04 % del profesorado.