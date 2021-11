El bono gastronómico se podrá canjear en 120 locales de Alicante, con “estrellas Michelín” y “soles Repsol” y bares de barrio

El presupuesto para esta campaña se ha incrementado hasta los 350.000 euros de los 200.000 euros inicialmente previstos.

La iniciativa distribuirá 14.000 bonos de 25 euros cada uno que se aplicarán como descuentos a los consumos de, al menos, el doble del valor del bono. Así, cualquier persona mayor de 18 años empadronada en la ciudad de Alicante puede solicitar de forma gratuita un bono por valor de 25 euros y gastar solo o en compañía de otros comensales un mínimo de 50 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña y estos 25 euros se descontarán de su cuenta. Los bonos pueden ser aportados por más de un comensal pero el funcionamiento es idéntico, por cada bono de 25 euros habrá que realizar un gasto mínimo de 50 euros.

Cada persona podrá solicitar un máximo de 10 bonos, un cupo que no será ampliable aunque no sean canjeados una vez retirados. Los bonos caducan a los ocho días naturales de haberlo solicitado y, si no han sido utilizados, volverán al sistema para ponerlos de nuevo en circulación.

El sistema para poder conseguir los bonos es “sencillo”, según el Ayuntamiento. El usuario deberá entrar en la página web de cita previa del Ayuntamiento de Alicante (citaprevia.alicante.es). En la casilla “Tipo de servicio” debe marcar “Bonos de comercio y gastronómicos”, que le aparecerá en el desplegable. Al lado de esta casilla, en la denominada “Gestión”, debe marcar “Bono gastronómico” en el desplegable. En el calendario puede seleccionar el día en que desea activar el bono -teniendo en cuenta la caducidad a los ocho días- y rellenar sus datos personales, según el Ayuntamiento. Automáticamente, el sistema le enviará un correo electrónico con un código QR que puede descargar en su móvil o imprimir y que será el que tendrá que mostrar en el establecimiento hosteleros.