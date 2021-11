Consell, Universidades y empresarios crean el centro de investigación para hacer frente al reto del envejecimiento

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, presidieron la constitución del patronato de la fundación científica, que encabeza el presidente del Círculo de Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), Joaquín Pérez, en representación de los 22 empresarios de Alicante y Elche implicados en el arranque de este proyecto fruto «de la alianza público-privada», destacó Puig, quien sostiene que la pandemia ha visibilizado que la ciencia es la única puerta al futuro como demuestra el hecho de que en menos de un año las vacunas hayan permitido «hacer frente a una enfermedad tan terrible como el coronavirus». De ahí el que celebre que la Comunidad Valenciana «y especialmente Alicante y Elche se sitúen en un espacio de máxima dimensión ante los grandes retos de la sociedad y pocos hay como el envejecimiento», del que no había ningún centro investigador en España al no fructificar un proyecto que abanderó el País Vasco. El presidente dijo que este centro es fruto de la voluntad política y empresarial para responder a una necesidad de la sociedad dado que, afirmó, la población mayor de 65 años, que es ahora del 19%, se duplicará en 2050. «La esperanza de vida volverá a crecer tras la pandemia y con ello las patologías».

Los rectores de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, respaldaron la formalización del instituto de investigación, que iniciará su actividad en red en 2022 al no tener todavía sede física con una inversión pública de 2,5 millones de euros y un llamamiento internacional al talento y al personal investigador de prestigio español y extranjero para que puedan empezar a desarrollar su trabajo bajo el paraguas del Centro de Envejecimiento (ICAR por sus siglas en inglés), en ambos campus universitarios.

Puig calificó de «gratificante» el que comience a dar sus frutos la propuesta que formuló la investigadora alicantina María Blasco durante la jornada «Reto al futuro», organizada por Garrigues en el Auditorio de la Diputación (ADDA) en 2018. Blasco propuso Alicante para crear el primer centro español de investigación del envejecimiento delante de otros científicos españoles de talla mundial, como Juan Carlos Izpisúa (Laboratorio de Expresión Genética del Salk Institute de California) y la presidenta de la sociedad internacional de Biología del Desarrollo y científica del Instituto de Neurociencias de Alicante (de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC), Ángela Nieto. Puig, también presente, ofreció las instalaciones de Ciudad de la Luz, donde está Distrito Digital, sede de la Conselleria de Innovación, que es donde ayer se firmó el protocolo fundacional. Sin embargo, en el debate de política general, celebrado en septiembre, el Consell dio un giro y trasladó a Elche el proyecto.

Descentralización

Puig afirmó que nunca se especificó en qué lugar de la provincia se ubicaría sino que dijo siempre Alicante, «y Alicante y Elche forman parte de la misma provincia. Si no creo en fronteras provinciales imagínense en fronteras entre municipios. Todo el mundo entiende que es un espacio común. El diálogo entre Alicante y Elche es muy importante pero este es un centro con una vocación universal desde su nacimiento». El presidente insistió en que «hay que descentralizar en todos los ámbitos porque ningún centralismo es inteligente», de ahí la ubicación en Benidorm de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos anunciada el pasado fin de semana por Pedro Sánchez. «Empresarios importantes avalan con su presencia que este es un debate que no tiene ningún sentido», recalcó el dirigente socialista.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante está molesto por aquella decisión del Consell. Antonio Manresa, portavoz del equipo de gobierno bipartito (PP y Ciudadanos), mostró ayer el malestar del ejecutivo al no haber sido invitado ningún representante a Distrito Digital. «El Consell ni siquiera respeta la mínima cortesía institucional y se olvida de invitar al Ayuntamiento en la puesta en marcha de esta iniciativa, de la que dijo que se llevaba a Elche para vertebrar la provincia. Suena a broma que Puig cuestione una supuesta centralidad de Alicante cuando aglutina prácticamente toda la administración autonómica en Valencia», declaró Manresa. El alcalde, Luis Barcala, estaba en Madrid en un encuentro con otros ediles.

El regidor de Elche, Carlos González, del PSOE, tampoco estuvo presente en el acto celebrado en Distrito Digital porque «era la constitución del patronato fundacional ante notario, con los empresarios que son patronos fundadores y los miembros, que son el presidente y la consellera. Yo no soy miembro del patronato», aclaró. González explicó que hace unos días mantuvo una reunión preparatoria de la constitución de la fundación en el Parque Empresarial junto con empresarios ilicitanos; y «ahora hay una nueva reunión en Alicante, con similar finalidad. Ambas me parece que se enmarcan dentro de las más absoluta normalidad. El centro estará ubicado en Elche, pero su vocación y proyección es autonómica, nacional e internacional. Me parece importantísimo que esté en Elche y que haya actividades e iniciativas que se puedan realizar en otras localidades».

En Distrito Digital, la consellera de Innovación dijo que el Centro de Envejecimiento forma parte de una estrategia global para «atraer, retener y consolidar talento humano para la formación de equipos de investigación de excelencia y con un impacto significativo en la sociedad y economía valenciana y española». Pascual precisó que los 2,5 millones de inversión pública permiten dar los primeros pasos como son el proyecto del edificio, la atracción de los primeros investigadores, la puesta en marcha de la fundación y el acondicionamiento de la primera estructura auxiliar hasta que esté el edificio definitivo. La idea de involucrar a empresas de todos los sectores persigue «contribuir a la investigación, el desarrollo y la innovación», a la vez que atraer talento investigador internacional al eje Alicante-Elche.

El presidente del patronato de la fundación científica, Joaquín Pérez, dijo sentirse «extremadamente orgulloso por formar parte del proyecto que pone su primera piedra». Pérez lamentó que España esté a la cola en inversión en investigación en Europa con un 1,25 del PIB. «Solo un país que se toma en serio la investigación tendrá un crecimiento inteligente y productivo», declaró. Junto a Pérez estaban empresarios de Alicante y Elche como Joaquín Arias, de Vectalia; Francisco Gómez, de UEPAL; Juan Perán, de Pikolinos; Francisco Gómez Andreu, de Fundación Marjal; Ángel Gómez Navarro, de IMED; Pedro Sánchez Soro, de Sanitas; y Julio Gabriel Morell, de la Mutua de Accidentes, entre otros.