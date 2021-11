Las Cortes rechazan los depósitos de combustible del Puerto de Alicante

Los grupos han aprobado dar apoyo a las reivindicaciones vecinales y de los colectivos sociales y oponerse a la ubicación de estas instalaciones tal y como acordaron el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat en el convenio institucional de 1995 para la no instalación de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante.

Les Corts reafirman así su compromiso con la lucha contra el cambio climático, mediante su espaldarazo a medidas y actuaciones fomentadas por las administraciones públicas que tengan como base criterios de sostenibilidad ambiental y que permiten la transición ecológica, de acuerdo con aquello previsto en la declaración institucional de Emergencia Climática.

“En medio de la transición ecológica”, ha señalado la impulsora de la pnl, Cristina Rodríguez, “el Puerto de Alicante no puede ser un ente

independiente de su entorno e impulsar una instalación para el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos. La rechaza la sociedad alicantina, el Ayuntamiento y el Consell. Por eso es importante lo que aprobamos hoy, que no es otra cosa que trasladar a Madrid la voluntad ratificada hace un cuarto de siglo por Ayuntamiento y Generalitat para que no existan más este tipo de instalación en la ciudad de Alicante. Hoy le decimos en el Estado que no puede vivir de espaldas a nuestras ciudades, contra la voluntad de la ciudadanía y de las instituciones que gestionan el territorio”.

Asimismo, Rodríguez ha admitido una enmienda transaccional a la pnl para que el Consell inste a el Gobierno de España a dirigirse a la Autoridad Portuaria de Alicante para iniciar los trámites de modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y el Plan Especial del Puerto de Alicante. De tal forma, se busca evitar que puedan implantarse en el ámbito portuario instalaciones peligrosas, abordándose la determinación de los usos predominantes, compatibles o prohibidos, así como posibles distancias mínimas respecto a cascos urbanos, barrios o dotaciones públicas.

El consejo de administración del Puerto de Alicante aprobó en 2019, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminales Marítimad del Sureste en los muelles 19 y 21 para posibilitar la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura para gestionar 111.000 m³ de gasoil todos los años. El Puerto justifica su decisión en informe del Abogacía del Estado, que llegó a Alicante el pasado 9 de julio, y que se certifica que la petición de TMS se ajusta a derecho para un actividad ya permitida por el Puerto.

Los abogados señalaron que el protocolo de intenciones firmado en 1995 para no mover más combustible tras la retirada de los depósitos de CLH quedó en papel mojado en 2015 al entrar en vigor una nueva ley, y que la actividad no debe ser peligrosa si se toman las correspondientes medidas de seguridad como es el caso las gasolineras. La pelota queda ahora en el tejado del Ayuntamiento -competente para conceder la licencia urbanística y ambiental- y de la Generalitat. Situación complicada porque la empresa promotora del almacén tiene hasta un informe ambiental favorable del Consistorio desde el 8 de julio de 2016.

