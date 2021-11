Hace pocas semanas nos encontramos con la sorpresa de la solicitud de descentralizar ciertos ministerios en nuestro país por parte de nuestros representantes políticos, sin embargo las políticas de la Comunidad, al menos la sanitaria, caminan en camino contrario: centralicemos en Valencia, ¿Curioso no?

El Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante, ha formado parte desde hace más de 25 años de un sistema de emergencias extrahospitalarias descentralizado, que es el más valorado por los usuarios, pionero en la instauración de códigos y trabajo integrado con primaria, hospitalaria y otros cuerpos de intervención en las emergencias de nuestra comunidad. Es el responsable de muchas vidas salvadas, de la disminución de muchas secuelas y de muchos años de vida ganados para nuestros pacientes.

¡Que tenemos nuestras muescas en el revólver y la necesidad de mejorar y evitar tener más! nos dicen. Pues sí, somos conscientes, como también somos conscientes de la limitación de los recursos, de la dificultad de encontrar personal en cantidad y formación adecuada y de que todas estas deficiencias las hemos expresado una y mil veces a la administración y no nos han tenido en cuenta. Lo que hemos suplido con dedicación, y esfuerzo, con formación por fuera particular y dedicación al servicio fuera de nuestra jornada laboral sin reclamarla durante mucho tiempo.

Ahora parece que todo se va a solucionar centralizando la administración y los CICUS de Castellón y Alicante en Valencia, obviando problemas estructurales de base y comenzando la casa por el tejado del sistema de emergencias extrahospitalarias de la Comunidad, y si me apuran del país.

Estudios demuestran que más de un 40% de los pacientes que llegan a urgencias de un hospital es porque el usuario tarda mucho en ser visto por Primaria, y creen que urgencias les solucionara el problema rápido. De todos esos, muchos llegan a las centrales bien por rapidez, bien porque las citas son muy tardías, o bien porque por valoración telefónica, cosa que se ha incrementado por el COVID actualmente, es el propio sistema de Primaria quien deriva al 112 para que se le envié un recurso de emergencias al paciente sin verle siquiera la cara, o bien porque si solicitan un recurso de urgencia, que pueden hacerlo directamente, hay una enorme demora. Eso genera que recursos diseñados para emergencias o urgencias no demorables estén ocupados en situaciones que deberían resolverse de otro modo. (Nos gustaría viesen la cantidad de veces que un recurso de emergencias llega a un domicilio y el paciente rechaza el traslado porque lo que quiere es que lo vea un facultativo/sanitario).

Somos los coordinadores y locutores de la Central de Coordinación e Información de Emergencias de Alicante. Llevamos más de 20 años gestionando las emergencias de la provincia, con un solo coordinador médico y dos locutores, soportando un sistema de emergencias desde el 2013 cuya puerta de entrada al sistema es el 112 con personal poco formado, un sistema de triaje que nos obliga a reclasificar para poder mantener el sistema de emergencias operativo más de un 60% de las prioridades que clasifican como emergencias de máxima prioridad, y teniendo que gestionar un sistema complejo con déficit de recursos adecuados en atención primaria tanto personales, de formación y de medios.

La Comunidad Valenciana cuenta con más de 50 unidades y más de 200 profesionales de SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente ), que son unidades extrahospitalarias especializadas en la atención a las urgencias vitales o emergencias y catástrofes. Sin embargo nuestro servicio es percibido por el resto del sistema de salud como un mero gestor de ambulancias rápido con recursos limitados.

Deben conocer que el SES (en adelante el SAMU como posiblemente lo identifiquen mejor) tiene un carácter supradepartamental, es decir, las unidades están ubicadas en una determinada población por cuestiones estratégicas, pero pueden actuar en cualquier parte de la comunidad si la emergencia lo requiere, no son propias de la localidad de ubicación.

El sistema de trabajo actual de estas centrales es la llegada a través de carta por medio del sistema informático, integrado con 112. Este sistema nos hace que nuestros tiempos de respuesta aumenten, en contra de estudios donde se demuestra que en países con una doble entrada separada de los incidentes sanitarios directamente, reducen los tiempos de respuesta. Así pues para trabajar exactamente igual ¿Qué necesidad hay de trasladar las centrales de Castellón y Alicante a Valencia?

Durante todos estos años los coordinadores no han dejado de cubrir nuestra jornada laboral, sin ser sustituidos por vacaciones, días de libre disposición, y de antigüedad sin que en ningún caso se hayan generado descubiertos en el servicio ni quejas del personal, esto será imposible ahora en Valencia por la distancia lo que puede repercutir desfavorablemente en el usuario..

Las reuniones de trabajo diferentes para coordinación con otros cuerpos de intervención, para el desarrollo de protocolos y formación de personal externo para capacitar a personal en el trabajo de la central, no se han computado adecuadamente sin quejas de los trabajadores.

¿Son ineficientes los SES provinciales, los CICUS o el sistema no se ha adaptado adecuadamente a las necesidades?, ¿Qué está obsoleto? Eso es lo que aduce la administración, dándonos la sensación que nosotros somos los responsables de eso cuando es la administración la que debe detectar y solucionar las deficiencias. Evidentemente creen que centralizar las centrales resuelve estos problemas, empezar la casa por el tejado es más sencillo.

Actualmente la dirección del SES ya está centralizada de facto en Valencia y ha dejado claro en estos últimos años que la distancia ha hecho difícil una gestión adecuada de las provincias de Castellón y Valencia en un servicio muy disperso y que requiere un esfuerzo extra para mantener la motivación y formación de personal adecuada. Se nos trata como un mero gestor de ambulancias, o de suplir las deficiencias del resto de estamentos, sanitarios o no, cuando deberíamos ser quien coordinase/gestionase esos recursos en sus aspectos sanitarios.

Todo ello nos hace entender que una actualización y potenciación del SES sea necesaria, que la emergencia extrahospitalaria asuma el papel primordial que le corresponde ya que se ve afectada tanto con la creciente demanda de los usuarios, como por las modificaciones de procedimientos, y actividades de la asistencia primaria y hospitalaria que acaban siempre por repercutir en nosotros.

No estamos en desacuerdo en la creación de un marco normativo en forma de gerencia/s o departamentos de Emergencias de ámbito Comunitario con estructura de direcciones provinciales (médica y enfermería) dependientes de dicha gerencia, con su presupuesto dimensionado adecuadamente y adaptación de recursos acorde a la demanda creciente de cada provincia y a los nuevos retos de la emergencia vital y compleja, coordinada adecuadamente con hospitalaria y extrahospitalaria, pero con entidad propia de gestión.

Resumiendo, queremos que sepan que se van a centralizar servicios sin que existan estudios rigurosos que así lo aconsejen

Pero de esta propuesta tal como se plantea nos preguntamos: ¿Qué se gana con una centralización administrativa y de centrales de coordinación, que lo único que puede producir es un distanciamiento de las relaciones con departamentos y desconocimiento de las provincias perjudicadas, para seguir trabajando por un sistema de carta desde 112 que no recortará en ningún caso mejora de información y recorte de tiempos de respuesta?

¿No debería afrontarse el verdadero problema de las emergencias en la Comunidad Valenciana que es complejo?: dificultades en la reposición de personal que existe en general en Sanidad, agravada dada la especificidad de nuestra función. Un servicio con una dispersión tal que tiene una necesidad de implicación del personal en la planificación y resolución de la emergencia extrahospitalaria y con necesidad de mayor reconocimiento de dicha participación.

Lo contrario, y en especial el no tener en cuenta la opinión del personal conocedor de la problemática de la calle, solo conlleva a la desafección y desinterés del personal por el propio servicio, corriendo el riesgo de que esa desafección se traslade a la atención al paciente (podemos dejar tranquilos al usuario porque garantizamos que conocemos muy bien al personal que compone este servicio y siempre vamos a dar lo máximo por nuestros pacientes).

Recapaciten, piensen en el usuario, como bien han dicho en múltiples ocasiones “centralizar no es inteligente”. Aborden los problemas por la base y cuenten con nosotros. Les garantizamos que estaremos ahí para lo que necesiten, y si el problema es que no confían en el personal actual, cambienos, pero no centralicen y alejen los servicios de los usuarios y estructuras del sistema, así si se hará ineficiente nuestra función.

Antonio Olaya Navarro, Juan Ignacio González Torres, Concepción Mateo Fernández, Enriqueta Navarro Gil, e Ignacio Seco Vilar,

Médicos coordinadores CICUA en representación del personal CICU Alicante