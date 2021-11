Juzgan a cinco acusados de asaltar casas y amenazar a víctimas con mutilarlas

En la primera sesión del juicio solo uno de los acusados quiso prestar declaración ante el tribunal y lo hizo para negar su implicación en los asaltos y alegar que todos los efectos sustraídos que intervinieron en su domicilio de Sangonera la Verde los había «comprado» en mercadillos. Tres acusados se enfrentan a una petición de más de 40 años de cárcel, uno a 12 años y el quinto a seis años por uno de los asaltos.

La segunda sesión del juicio celebrada este martes se dedicó a la declaración de las víctimas de los robos, muchas de las cuales no reclaman al haber sido indemnizadas por sus aseguradoras. Pese a ello, la Fiscalía pide que los acusados, dos de ellos defendidos por los abogados José Soler Martín y Enrique Botella, paguen indemnizaciones de más de 58.000 euros por los efectos robados y las lesiones sufridas por los moradores en varios asaltos, ya que no dudaban en emplear la violencia. El juicio seguirá la próxima semana.

Según la acusación formulada por la Fiscalía, los cinco acusados, tres de ellos en prisión preventiva desde abril de 2020, formaban una organización criminal que cometió 28 robos en viviendas desde finales de septiembre de 2019 hasta principios de marzo de 2020. Los procesados residían en la pedanía murciana de El Palmar y desde allí se desplazaban a la provincia alicantina para cometer varios asaltos en el mismo día y regresar a Murcia para repartirse el botín.

Entre los robos imputados a la banda figuran asaltos en San Vicente del Raspeig, Dénia, La Vila Joiosa, Xixona, Busot, Sant Joan d’Alacant, Sax, Elche, Monforte del Cid, Callosa d’en Sarrià y en las partidas alicantina de Cañada del Fenollar, Verdegás, El Rebolledo y La Alcoraya, así como dos robos en el municipio murciano de Sangonera la Seca.

El dueño de una de las viviendas asaltadas relató ayer en el juicio que le atracaron horas antes de la noche de Fin de Año de 2019. Eran las ocho de la tarde cuando escuchó un ruido y se asomó a la ventana gritando «fuera, fuera», momento en que le encañonaron con una pistola que resultó ser simulada, aunque en ese momento asegura que sintió «pánico». Los ladrones eran tres personas que entraron con la cara tapada y portaban la mencionada pistola y un machete de grandes dimensiones. Dos de ellos comenzaron a golpearle y a amenazarle para que sacara joyas y dinero. «Como te muevas te corto un brazo», le espetó el asaltante que portaba el machete. La víctima de este asalto volvió ayer a reconocer a los tres asaltantes en el juicio a pesar de que solo pudo verles la parte superior de sus caras. Miró a través de una mirilla e identificó entre los cinco acusados a las tres personas que le atracaron.

Todas las víctimas declararon tras un biombo como medida de protección para no tener contacto visual con los acusados y entre ellas se encontraba una vecina del Verdegás que había acudido a la casa de campo de sus padres la tarde del 31 de diciembre de 2019 y recibió la visita de tres encapuchados que nunca olvidará. Armados con dos machetes y una pistola simulada, tres asaltantes entraron en su casa y mientras ella y su madre estaban retenidas en la cocina bajo la vigilancia de un ladrón, los otros dos registraban las habitaciones en busca de dinero en efectivo, oro y joyas. Fueron momentos de gran temor, en los que uno de los atracadores, «al ver que no podía quitarle el anillo de casada de mi madre me dijo ‘o se lo quitas o le corto el dedo’». Y no fue la única amenaza. Otro de los ladrones le encañonó al tiempo que le decía «tú te callas» antes de huir con un botín de más de 15.000 euros, entre joyas y dinero.

La Fiscalía también acusa a los enjuiciados de un asalto con escopetas a una vivienda de Dénia donde dormían un matrimonio con su hijo de un mes. Tras despertar a la pareja golpearon al dueño y le maniataron para desvalijar su domicilio.

La banda cometió otro asalto con escopetas y agresión a los dueños de sendas viviendas de Busot y Sax. En la localidad sajeña un padre y su hijo resultaron heridos.