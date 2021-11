El PP denuncia que el PSOE veta una enmienda para impulsar obras hídricas previstas en el PHN con fondos de Europa

El PP ha denunciado este martes que el PSOE ha vetado una enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso en la que se instaba al Ejecutivo central a que todas las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes de cuenca de segundo ciclo, que no se han ejecutado y que acumulan un gran retraso, reciban financiación de los fondos europeos Next Generation y puedan así ser cuanto antes una realidad. El rechazo de la enmienda, que no se podrá ni debatir, ha provocado un gran malestar entre los diputados alicantinos. “El PSOE y Pedro Sánchez de nuevo dan la espalda a los agricultores de España y en especial a los de la provincia de Alicante, donde tanta falta hace infraestructuras hídricas”, subraya el número uno del PP de la provincia de Alicante al Congreso, César Sánchez.