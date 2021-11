Puig pide un aval jurídico para exigir el pasaporte covid en la hostelería

Meses atrás, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al Gobierno central a que impusiera el requisito de estar vacunado para poder acceder a espacios cerrados donde hay más posibilidad de contagio, como así hacen otros países europeos. Sin embargo, el ejecutivo no ha movido ficha en este sentido, por lo que Puig ha decidido tomar la iniciativa y sumarse a otras autonomías que han regulado el uso de este pasaporte. «La toma de decisiones final va a ser de la Generalitat. Si no hay paraguas general, lo haremos desde el ámbito de la comunidad autónoma si tenemos la referencia jurídica correspondiente», ha incidido. En este sentido, Abogacía de la Generalitat está estudiando cómo y en qué espacios implantar este certificado. Puig reiteró este martes en un acto celebrado en Distrito Digital que en todo caso serán espacios «donde hay mayor capacidad de contagio, cerrados y en momentos donde es difícil mantener la distancia y la mascarilla».

Recordó, además, que la propagación del virus está creciendo en Europa «y en España y la Comunidad Valenciana, gracias la vacunación, estamos más protegidos». No obstante, como ha recordado el presidente, en estos momentos hay 500.000 personas no vacunadas en la Comunidad Valenciana. «Queremos conseguir que ese 10% se vacune».

El presidente de la Generalitat no se pronunció sobre la petición de los hosteleros para que este requisito se amplíe también a otros espacios, como estadios o centros comerciales y ha insistido en que serán los servicios jurídicos del Consell los que determinen en qué espacios será obligado portar el pasaporte covid.

Este martes se pronunció sobre esta medida el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Rafael Ferrando, quien considera que sería «complicado» para la hostelería del «día a día» que funciona sin reservas pedir el certificado covid para acceder a sus establecimientos, dado que les exigiría dedicar una persona de plantilla solo para el control de acceso. Ferrando, en declaraciones a Europa Press, cree que en locales de eventos o banquetes en los que se reserva con antelación sería más fácil pedir el certificado pero no así en los bares, cafeterías o restaurantes «del día a día», a los que además «se carga de una responsabilidad añadida», ha apuntado. En caso de aplicarse la medida, Ferrando ha pedido que se haga a través de «un sistema homologado único» que ponga en marcha la Generalitat y que no sea la hostelería la que tenga que «testear» nuevas apps. Y aunque «mejor aplicar el certificado que recortes de horarios y aforos», también ha reclamado que si se lleva adelante esté «sujeta a los datos epidemiológicos» de cada municipio y no de manera general.

Apoyo unánime

Por su parte, desde el sector médico, apoyo unánime a la medida. «Es muy oportuno pedir el pasaporte covid en estos momentos, cuando todo el mundo ha tenido ya la opción de vacunarse», señala Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. El hecho de que en otros países europeos con menores tasas de vacunación hayan implantado esta medida es, a juicio de Francisco Jover, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Joan, un factor para que esta medida no genere rechazo en nuestro país.

El inmunólogo de la Universidad de Alicante, José Miguel Sempere, recuerda que nos aproximamos a fechas de celebraciones y de bajada de temperaturas, lo que puede propiciar que haya más contagios, «por lo que es una buena medida que se implante en hostelería».

En la misma línea, el especialista en Salud Pública, José Tuells, cree que es una fórmula acertada para aumentar la vacunación. «En España nunca han sido necesarias medidas coercitivas para obligar a la gente a que se vacune, porque las tasas de inmunización han sido muy elevadas. Pero este tipo de iniciativas, vistas desde un enfoque positivo, son válidas».

Eficacia de la vacuna

Por su parte, la Conselleria de Sanidad hizo ayer públicos los últimos datos de hospitalizaciones, en los que queda patente el efecto beneficioso que está teniendo la vacuna para prevenir la enfermedad grave por coronavirus. Así, según los datos de las últimas cuatro semanas (entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre) de personas hospitalizadas y en Unidades de Cuidados Intensivos, de los 31 ingresos por coronavirus en la Comunidad Valenciana, 21 no estaban vacunados y 10 sí lo estaban con la pauta completa.

Según Sanidad, estas cifras suponen 10 casos entre 4 millones de vacunados (0,24 por 100.000) y 21 entre 467.151 no vacunados (4,5 por 100.000), «por lo que el riesgo de ingresar en UCI por covid es casi 19 veces superior entre los no vacunados».

De los 31 ingresos, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 mujeres (6 no vacunadas). Por edades, el 67,8% tiene entre 50 y 69 años.

En cuanto a los 136 ingresos en planta por covid, 60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados. Según los cálculos de Sanidad son 76 casos entre 4 millones de vacunados (1,9 por 100.000) y 60 entre 467.151 no vacunados (12,8 por 100.000), «por lo que el riesgo de ingresar en un hospital por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados».

De los 136 ingresos en planta, 64 son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas) Por edades, el 39% tiene entre 50 y 69 años.

Otras autonomías se suman a aplicar la iniciativa

Otras comunidades autónomas como País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Navarra, entre otras, han propuesto a lo largo de estos días la posibilidad de implantar el certificado covid. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha adelantado que se solicitará al TSJ autorización. En el caso de Castilla y León, su vicepresidente, Francisco Igea, ha apuntado a esta medida como una de las que se estudian con el fin de atajar el volumen de contagios. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que valorarán ampliar el uso del certificado covid para evitar nuevos cierres y restricciones.