El Ayuntamiento y la Generalitat tendrán capacidad de veto en las actividades dinamizadoras del castillo de Santa Bárbara

No habrá fiestas de cumpleaños infantiles tematizadas. De lo demás, nada se sabe, todavía. El Patronato municipal de Turismo ha asegurado que tendrá capacidad de veto, al igual que la Conselleria de Cultura al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), en las actividades propuestas por la empresa que previsiblemente será la adjudicataria del servicio de gestión del castillo de Santa Bárbara. En la oferta, valorada por los técnicos, se incluían numerosas iniciativas, entre ellas, celebrar la fiesta de cumpleaños ambientada en temáticas de caballeros, princesas y dragones en el castillo de Santa Bárbara; catas de vinos y degustaciones de productos alicantinos, con conferencias y charlas en torno a la gastronomía alicantina; un «escape room» en diferentes modalidades y tematizadas por temporadas; jornadas de yoga en espacios interiores y exteriores del castillo; marionetas gigantes de siete metros articuladas que se mueven y hablan por el espacio de la fortaleza; experiencias musicales con conciertos de cámara para grupos reducidos en el aljibe; noches de terror en el castillo con rutas nocturnas; experiencia gastronómica con temática medieval y árabe; un «talent show» al estilo televisivo con artistas amateurs alicantinos; espectáculos de circo moderno con la combinación de ballet aéreo, acrobacias, música en directo y la imagen digital; decoraciones y escenarios con esculturas de chocolate para familias y ambientación navideña y actividades temáticas para terminar el año. "Ellos han hecho una propuesta, dentro de las cantidades que pueden asumir. Ellos han propuesto y ahora el patronato elegirá. Nosotros también podremos proponer otras actividades. Y todo tiene que contar con el visto bueno de la conselleria por ser un BIC. Nuestro objetivo es duplicar el número de visitantes en un año", han señalado desde el Patronato al término de la Junta Rectora en la que se ha aprobado la clasificación que deja a Esatur como la empresa con mejor oferta. La propuesta ha salido adelante pese a la abstención del PSOE y los votos en contra de Unidas Podemos y Compromís, que han coincidido a la hora de criticar que la reunión se haya convocado, una vez más, por la vía de urgencia.

Posteriormente, a través de un comunicado de prensa, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que “el Patronato Municipal de Turismo siempre tendrá la última palabra sobre las actividades que se lleven a cabo en el Castillo de Santa Bárbara”. Las ofertas de ambas empresas, según la nota, "han sido valoradas positivamente" por la concejal de Turismo, "por lo que supondrán para la reactivación del baluarte". Sánchez ha explicado que “cada empresa presenta sus propuestas, pero eso no significa que vayamos a autorizarlas todas; algunas de las actividades que plantean ni siquiera las hemos valorado ni puntuado y no se van a autorizar”. Así se ha mostrado, añaden, "ante la preocupación expresada por algunos grupos políticos sobre algunas de las actividades planteadas por la empresa mejor valorada por los técnicos, Esatur". Además, Sánchez ha añadido que los "pliegos han pasado el filtro previo de la Conselleria de Cultura, al tratarse el Castillo de un Bien de Interés Cultural (BIC), y por el área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alicante".

La propuesta de la empresa mejor clasificada, según el informe técnico firmado por la jefa de servicio del patronato, también incluye visitas guiadas de setenta minutos de duración, lo que supone ampliar la exigencia del pliego de condiciones, con once paradas en el recorrido. Además, también propone la incorporación de cuatro visitas guiadas con contenido específico: «Día de la Mujer», «Alicante 360», «Arquitectura» y «Arqueología». Por otro lado, la oferta ganadora del concurso incluye seis opciones de visitas teatralizadas, además de seis exposiciones temporales, ofreciendo la posibilidad de realizar una muestra al aire libre que permita una mayor envergadura de los elementos. En cuanto a las acciones de dinamización en el castillo alicantino, la oferta ganadora propone 78 actividades, 26 más de las exigidas por el pliego de condiciones, con programación específica para festividades como Halloween, Navidad o Carnaval, entre otras.

Reacciones

La portavoz adjunta socialista, Trini Amorós, ha calificado de "impresentable" que el gobierno de Barcala envíe la convocatoria del Patronato de Turismo con menos de 24 horas de margen, proponiendo abordar dos temas de "suma importancia" como son la resolución final de concesión y denegación de ayudas destinadas a asociaciones , entidades sin ánimo de lucro y empresas para la reactivación turística de Alicante y el contrato de servicio de dinamización turística del Castillo de santa Bárbara. Amorós asegura que se trata de "un intento de secuestrar el debate y las propuestas sobre la gestión del Castillo de Santa Bárbara". "Con los gobiernos del PP la ciudadanía perdemos en calidad democrática, no guardan ni las formas mínimas. No se puede convertir en extraordinario e insuficiente la normal gestión de un Patronato", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha mantenido la postura crítica con el patronato: "Seguimos mostrando nuestra opinión crítica con la decisión de empezar la casa por el tejado. No se puede sacar un pliego para dinamizar el castillo cuando no está debatido el plan director de usos del castillo. Nos preocupan además parte de las actividades que se quieren poner en marcha. El modelo de la derecha no es el adecuado para poner en valor nuestro patrimonio".