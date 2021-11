Puig sobre el pasaporte covid: "Habrá espacios donde los no vacunados no entrarán"

Un pasaporte que evitará que haya más restricciones de cara a las Navidades. "Nuestra voluntad en Navidad es que no haya restricciones y el primer instrumento con el que contamos son las vacunas, necesitamos que las personas que no se han vacunado lo hagan y den un paso hacia adelante". El segundo instrumento al que ha aludido Puig es el certificado covid, que podrá estar concretado la semana que viene. "Estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible para no caer en ningún tipo de contradicción jurídica, por tanto estamos planteando, desde la perspectiva de lo que creemos que es el interés general, una limitación de acceso a determinados espacios a personas que no se han vacunado", ha señalado.

Para la implantación del certificado covid, el presidente ha asegurado que se está hablando con los sectores y que se seguirán las recomendaciones de los científicos y de Salud Pública, porque "no hay una solución única, definitiva", y el pasaporte digital "es un instrumento más". Para ello se facilitará la "tecnología necesaria para que sea efectivo", ya que no se trata solo de anunciarlo.