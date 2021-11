Día de invierno en la provincia. Una bolsa de aire frío va a provocar una gran inestabilidad meteorológica en la provincia con lluvias generalizadas (este jueves es el día de mayor intensidad) hasta el domingo. Está decretada la alerta amarilla en la Marina y en el litoral de la Vega Baja pero no se esperan trombas de agua aunque localmente puede llover en abundancia. Las tempeturas no bajan en exceso e incluso a mediodìa en la costa se alcanzarán los 18 grados pero la humedad hace que el día sea muy desagradable. Ahora llueve con fuerza en toda la provincia y no parará hasta primera hora de la tarde. Mañana viernes lloverá menos y el sábado nueva jornada como la de hoy, según la Aemet.

En España, la influencia de un anticiclón marcará el tiempo durante las próximas jornadas que tendrán días soleados con noches frías e incluso heladas en algunos puntos, pero algunas lluvias en el área Mediterránea, hasta que el lunes llegue una borrasca por el suroeste a la que se sumará una entrada de aire frío del norte de Europa que provocarán lluvias e incluso nevadas en cotas bajas. Según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, durante los próximos días predominarán los cielos despejados en la mayor parte del

Por otro lado, se espera que a partir del lunes una borrasca atlántica podría dar lugar a lluvias en el sur de la península y también en Baleares, y a comienzos de la próxima semana y según el portavoz se producirá una bajada significativa de las temperaturas y no descarta nevadas en zonas bajas. "La incertidumbre del pronóstico es muy alta, por lo que tendremos que ser prudentes y seguir analizando los modelos de predicción numérica del tiempo en los próximos días", ha admitido.

Hoy jueves y el viernes serán dos días parecidos, con tiempo seco y estable, cielos soleados en la mayor parte del país aunque puede haber chubascos en puntos de Baleares y del sureste peninsular, más probables en el sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía Oriental, sobre todo en la provincia de Almería.

Las temperaturas nocturnas serán frías mientras que las diurnas serán algo más templadas que en los días pasados. Así, señala que se podrán alcanzar los 18 o 20ºC en puntos del Mediterráneo del Cantábrico al Guadalquivir, zona esta última, donde incluso se podrían superar los veintidós grados de temperatura máxima.

No obstante, no descarta que haya cambios a partir del sábado, cuando seguirán las lluvias en Baleares y el sureste, mientras aumentará la nubosidad en el tercio sur por la llegada hacia y de una borrasca con precipitaciones que se extenderán de oeste a este y que sean más intensas, posiblemente acompañadas de tormenta en el entorno del Golfo de Cádiz diaria del Estrecho este día.