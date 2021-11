El Black Friday evidencia la grave rivalidad entre las dos patronales de comercio

«Son líneas de trabajo muy diferentes, pero eso no significa tensión». Lo afirman representantes de asociaciones alicantinas de pequeño comercio alineadas, unas con la patronal Facpyme y las otras con Unió Gremial, pero el Black Friday evidencia al menos dos visiones del comercio totalmente diferentes. Las asociaciones bajo el paraguas de la Federación Alicantina Facpyme participan del Viernes Negro con iniciativas en colaboración con el Ayuntamiento para incentivar las compras; pero Unió Gremial considera que estas prácticas buscan esquivar la normativa con rebajas encubiertas y el fomento de un consumo desproporcionado. En un comunicado que firma su presidente, Juan Motilla, inciden en que el Viernes Negro «atenta contra la idea de un consumo responsable de la sociedad y condena, todavía más, al comercio tradicional, que no puede competir con la apuesta por la bajada de precios de las grandes superficies».

Esta federación pone como ejemplo Francia, donde se trabaja para «ilegalizar» todas las campañas promocionales del Black Friday con una enmienda a un proyecto de ley contra el Derroche y por la Economía Circular. La enmienda, impulsada por la exministra de Desarrollo Sostenible, «pretende incluir las campañas promocionales del Black Friday y del Cyber Monday dentro de la categoría de prácticas comerciales agresivas, punibles con pena de prisión de hasta dos años y multas de hasta 300.000 euros». Según la Unió, el comercio tradicional sale perjudicado. «La lucha es desigual, está marcada por un desequilibrio de fuerzas evidente, pues el pequeño comercio no puede competir en stock ni precios; y proveedores o marcas tampoco prestan la misma colaboración o ayuda a las tiendas tradicionales que a los grandes centros de venta», señalan. De ahí su lucha para que regularicen otra vez los periodos de rebajas, ya que entienden que su liberalización «ha provocado un aumento de la publicidad engañosa con campañas como el Día sin IVA o el Black Friday».

Desde asociaciones afines a Facpyme, amparada en la patronal autonómica Confecomerç para intentar mantener la unidad, explican que se organizan campañas de fidelización del cliente, sin descuentos agresivos, para que el comercio vaya con los tiempos porque «no se puede mirar a otro lado: o te renuevas o mueres». Desde esta patronal recuerdan que Confecomerç representa casi el 70% del comercio asociado. «Black Friday sí, Black Friday no. ¿Por qué a ellos les encanta promocionar Halloween? Esta campaña tampoco es de aquí. Hay comercios que se adhieren y otros que no. No es una guerra, solo modelos distintos de hacer las cosas».

Coincidiendo con el fortalecimiento en Alicante de Unió Gremial, con una trayectoria centenaria en Valencia, el Colectivo de Comerciantes bascula entre dos patronales con líneas de trabajo diametralmente opuestas. Las elecciones a su presidencia están el aire por discrepancias con los estatutos entre los sectores afines a una y otra patronal, y el Black Friday ha venido a evidenciar que, si no ruptura de la unidad, hay rivalidad en el seno del comercio.

Aprobados los 11 domingos y festivos de apertura en 2022

El Observatorio de Comercio de la Generalitat, presidido por el conseller Rafa Climent, y en el que está representados comerciantes, sindicatos y consumidores, aprobó ayer los 11 días de apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos para 2022. Serán el 19 de marzo y el 15 de agosto por acumulación de festivos; el 9 de enero y el 3 de julio por rebajas; el 10, 14 y 17 de abril por coincidir con fechas de afluencia turística, y el 27 de noviembre, el 6 y 18 de diciembre y el 2 de enero de 2023 por la campaña de Navidad y Reyes.