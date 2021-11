Los expertos en salud aconsejan a Puig que exija el pasaporte covid antes del puente de diciembre

«Debería estar operativo cuanto antes e ir anunciándolo a la gente para que sepa con qué se va a encontrar», sostiene el epidemiólogo José María López Lozano. La incidencia acumulada en la Comunidad ha superado ya los cien casos por 100.000 habitantes y no deja de subir, «motivo más que suficiente para que se implante cuanto antes, sobre todo antes del puente», señala Victoria Ortiz de la Tabla, responsable de Microbiología en el Hospital de Sant Joan. Esta especialista insiste además en que el pasaporte covid, por sí solo no va a ser suficiente para evitar la propagación del virus. «La gente se tiene que mentalizar de que hay que seguir llevando la mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad». Recuerda que las vacunas, aunque son muy eficaces, no son infalibles «y ninguna tiene una eficacia del cien por cien».

La Generalitat Valenciana está ultimando el informe jurídico en el que se basará la implantación del pasaporte covid en el sector de la hostelería, aunque queda por concretar en qué tipo de establecimientos se va a imponer su uso: discotecas, pubs, bares, restaurantes… La única pista que ha dado el presidente, Ximo Puig, es que serán espacios cerrados, en los que es difícil mantener la mascarilla y la distancia de seguridad. Tanto para López Lozano como para Ortiz de la Tabla, su uso se podría aplicar a otros ámbitos, como es el caso del transporte público. Ambos expertos coinciden en que con la vacuna plenamente disponible no sería descabellado pensar en extender su uso a estos espacios. Más dudas tiene al respecto Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, «ya que usar el transporte público es obligatorio para muchas personas que, por ejemplo, tienen que desplazarse a trabajar, por lo que su implantación obligatoria sería complicada».

Este especialista también cree que el pasaporte covid debería estar ya funcionando. «Siempre actuamos con retraso y el aumento de la incidencia que vemos ahora es fruto de las interacciones sociales de hace una semana». Para Navarro, las autoridades «sanitarias se comportan como una tortuga a la hora de poner medidas restrictivas y como un rayo a la hora de desescalar».

Este especialista cree que en función de lo que hagamos estas semanas «nos jugamos unas navidades con más o menos restricciones» y recuerda que la incidencia del coronavirus «está sufriendo incremento semanales cada vez con una mayor aceleración». También pide que se agilice la vacunación con la tercera dosis de las personas de entre 60 y 70 años y la de los sanitarios, anunciada por la Conselleria de Sanidad para antes de que termine el año. «Se debería estar haciendo ya, puesto que se está terminando con el grupo de mayores de 70 años. No entiendo por qué esperar tanto».

Por su parte, el sector del ocio y de la hostelería espera que por fin la semana que viene la Generalitat Valenciana concrete cómo y en qué espacios se va a implantar la exigencia del pasaporte covid, aunque advierten de las dificultades que habrá para solicitar este documento. «Siempre de cara a Navidad hay dificultades para encontrar porteros disponibles para trabajar y a los locales más pequeños no se les exige tener una persona en la puerta. ¿Quién se va a encargar entonces de pedir el documento en estos negocios? Aún hay muchas aristas por resolver», afirma Lalo Díez, presidente de Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana. Los hosteleros exigen además que el pasaporte covid se extienda a otros ámbitos, como los cines, los estadios o los centros comerciales, donde se produce aglomeración de personas. «Si se trata de que se vacune el mayor número de personas se tiene que forzar la máquina más allá de los locales de hostelería y ocio».