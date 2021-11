Luz verde a la ordenanza de mendicidad y prostitución en Alicante

De esta forma, la formación naranja, dirigida por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha avalado un documento con el que ahora dice discrepar, aunque lo aprobó en Junta de Gobierno hace algo más de un año, antes de que surgiera la polémica por no incluirse ninguna medida social. Todo apunta a que Ciudadanos llevará sus propuestas, ahora en fase de alegaciones, al trámite de exposición pública que se abrirá tras su aprobación en el pleno de noviembre, descartando la otra posibilidad abierta: retrotraer el proceso al punto de partida en Junta de Gobierno.

Esas propuestas de cambios, impulsadas por Cs y pactadas con el PP, van en la línea de incluir intervenciones sociales para los sintecho y las prostitutas, tal y como se incluían en el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que han «bebido» numerosas ordenanzas en toda España. Ninguna de ellas se ha podido incluir por registrarse fuera de plazo. Una de las propuestas de Cs, que finalmente no se han incluido en el texto que va al pleno de la próxima semana, suponía incluir dos nuevos artículos. Uno de ellos buscaba que el Ayuntamiento coordine «las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren ejerciendo la mendicidad en Alicante». Otro proponía que el Ayuntamiento adopte «todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas». El tercer cambio habría ido en la línea de que «los agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público, de los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas».

Las enmiendas de Cs que han quedado por ahora en un cajón también pretendían incluir que «en aquellos casos graves o urgentes y con el único objeto de que la persona pueda recibir lo antes posible la atención social o sanitaria, los agentes de la autoridad solicitarán la intervención inmediata de los servicios sociales o sanitarios adecuados, acompañándola si fuera necesario». Por otro lado, había propuestas de cambios en el ámbito de la prostitución. Donde se dice que se prohíben «las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana», Ciudadanos pretendía castigar al peticionario y no tanto a la persona que ofrece el servicio: «No se permite solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales, así como su práctica en el espacio público considerando que estas conductas, en cualquier caso, son incompatibles con los usos atribuidos al mismo».

Además, se proponían multas diferentes para las dos partes: «Tendrán la consideración de infracciones leves y serán sancionadas con multa de 100 euros a 750 euros las conductas tipificadas como infracciones para la parte ofertante o conmutar la sanción económica al acudir a las instituciones públicas y privadas para que les ofrezcan asistencia social y prestándolas la ayuda necesaria, para la parte demandante la infracción será grave y la sanción de 750 a 1.500 euros». Sin embargo, las propuestas de Ciudadanos han quedado en el aire, después de que la izquierda se haya negado a aceptar su debate y votación por no ajustarse a los tiempos recogidos en el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP).

Reacciones de la oposición

La concejala socialista Llanos Cano ha indicado que se ha demostrado en la Comisión de Presidencia y de Régimen Interno que "se reconoce por los técnicos la ordenanza de mendicidad y prostitución que quiere sacar adelante el bipartito es la de Sonia Castedo puesta al día, incluso más dura, afirma la edil". La concejala ha denunciado que "tampoco es la ordenanza de la FEMP, ya que ésta tiene más de 180 artículos, mientras la que la que propone Barcala solo tiene 42 artículos y está despojada de todo lo social". El Grupo Municipal Socialista recuerda que habían propuesto una ordenanza alternativa que se enmarcaba dentro de un Plan de Convivencia Municipal y debía de ir de la mano de un Plan de Inclusión Social. “No se puede aplicar sin la puesta en marcha de toda una suerte de medidas de acompañamiento a los colectivos más vulnerables", añade la edil socialista.

Por su parte, la concejala Vanessa Romero (Unidas Podemos) ha señalado que "el equipo de gobierno siempre ha defendido que se tomaba como base el texto de la ordenanza tipo de la FEMP, y no es así". "La ordenanza de la FEMP tiene una parte importante social que el bipartito de derechas ha decidido obviar. Esta ordenanza sólo mantiene la parte punitiva , con lo que, al no ofrecer alternativas, está criminalizando a los colectivos más vulnerables. Es aún más dura que la ordenanza de Castedo", ha añadido la edil, quien ha apuntado que "con el establecimiento de las sanciones que contempla la ordenanza, y no contemplando ningún tipo de acción social complementaria, estaríamos ante una vulneración de derechos fundamentales; sin alternativa, el Ayuntamiento de Alicante estaría yendo contra derechos básicos como la dignidad humana, recogida en el art 10 de la CE". Para la edil de Unidas Podemos, "el mensaje que lanza el bipartito de derechas es que sobrevivir en el espacio público, cuando no tienes alternativa, está prohibido".

Desde Compromís, el portavoz, Natxo Bellido, ha afirmado que "con la aprobación de la ordenanza en comisión, el bipartito de PP y Vox, junto a sus comparsas de Ciudadanos, han mostrado su cara más cruel, más insensible y su nula empatía con las personas más mas vulnerables". "Esta ordenanza es hipócrita porque no busca soluciones, solo contestar a los sectores más radicales de la ciudad. Además, todo es chapucero porque nos querían colar un gol con las enmiendas de Cs, un grupo político que hoy presenta su disolución al votar en conta de sus áreas de gobierno y desdiciendo de lo dicho estos meses".

Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, que ha mantenido su apoyo a la ordenanza al no cambiar el texto que surgió de la Junta de Gobierno en octubre de 2020, pese a los vaivenes de Ciudadanos: "Lamentamos que se haya perdido un año en algo bueno para Alicante por los complejos del equipo de gobierno para, finalmente, aprobar el texto inicial".