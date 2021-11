Fernando Valladares: «Tengo pesadillas en las que hay dos pandemias a la vez. Y es posible»

¿Llegamos tarde para frenar el cambio climático?

Yo siempre digo que nunca es tarde si la dicha es buena. El problema es que no es una resolución rápida por mucha prisa que nos demos. Nos tenemos que dar prisa para poner en marcha una solución, que será compleja y lenta porque afecta a muchos aspectos de la vida cotidiana, de las actividades profesionales, del modo de vida, de cómo nos organizamos en las ciudades... y transformarlo requiere tiempo. En el fondo de lo que se trata es de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y eso se dice muy fácil pero luego hay que ver cómo organizarlo.

Hay que ponerse manos a la obra y con constancia entonces.

A veces es frustrante. Estamos acostumbrados a poner mucho esfuerzo en algunas cosas, pero no somos muy buenos sosteniendo ese esfuerzo e inversión. Haces el esfuerzo hoy y el resultado igual tarda décadas en notarse. No es que sea tarde, sino que iremos perdiendo algunas oportunidades de quedarnos en condiciones climáticas más favorables; porque el no obtener una recompensa rápida de acciones nos hará ser más perezosos o lentos en esas acciones.

¿El problema de las emisiones está en la agenda de todos los países?

No es imprescindible que todos los países se pongan de acuerdo en esto. El que se pongan de acuerdo facilita las cosas y hacen que se gane en ciencia. Los primeros países que tienen que hacer los deberes bien, cuanto antes mejor, son los países desarrollados que contaminan.

¿Los fenómenos como huracanes o tormentas irán a más?

Hay todo un tipo de casuística de fenómenos naturales que su frecuencia o intensidad se ven aceleradas por el cambio climático. Pero no todos de la misma manera. Por ejemplo, los terremotos: el ser humano provoca un tercio de los terremotos y movimientos sísmicos en la actualidad. En el caso de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, olas de frío o calor... sí están asociados con el cambio climático y se puede demostrar una relación con el calentamiento global de la atmósfera. Son cosas que se harán más frecuentes e intensas cada año que pase.

¿Y el calentamiento global?

Vamos rumbo a los 3 grados de calentamiento en unas décadas. El acuerdo de París hablaba de no rebasar 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Si no hacemos nada, seguiríamos por la ruta que nos llevaría a esos 3 grados. Si aumentamos las emisiones, con escenarios de 6-7 grados de calentamiento, sería tener un clima peligroso para muchas partes del planeta. Si empezamos a reducir emisiones ya mismo, en unas pocas décadas empezaríamos a notar que el clima no seguiría yendo a peor, sino que se estabiliza. Eso es lo que queremos, estabilizar un clima que ya no es normal, pero no iría a peor. Si seguimos haciendo bien los deberes, en 50-60 años podríamos empezar a ver una recuperación del clima de principios del siglo XX.

¿Afecta el cambio climático a la salud?

Totalmente. Es uno de los temas que llevo tiempo insistiendo, como ecólogo y como científico. Insisto una y otra vez en las conexiones. Estar degradando los ecosistemas, bien porque les quitas especies o las llevas a la extinción, porque contaminas ecosistemas o porque estas alterando el clima, toda esta combinaciones de factores acaban incidiendo en la salud del propio ser humano. Es como un ‘boomerang’ que hemos lanzado durante las últimas décadas y ahora nos vuelve en forma de por ejemplo las pandemias. El 70% de las nuevas enfermedades son zoonosis, enfermedades infecciosas que vienen de un animal y acaban saltando a la especie humana. Y estos saltos se favorecen con la degradación ambiental, con la deforestación, con entrar en contacto con nuevas especies, manipularlas en mercados, la venta ilegal de especies...

¿Son efectos en cascada?

Se ha sabido hace tiempo que algunas enfermedades como la malaria, con los vectores, que son garrapatas o animales, se ven favorecidos por el calentamiento. Hace que se expandan más y con esa expansión llevan consigo las enfermedades que nos afectan. Ahí hay una conexión directa. Lo que tiene de malo son los millones de muertos que se producen cada año. Lo bueno que tiene es que la solución es la misma para todo: cambiar la forma de relacionarnos con el entorno. Los ecosistemas no están a nuestro servicio, sino que forman parte de nosotros. Si los degradamos, nos estamos degradando a nosotros mismos.

Hemos vivido una pandemia, ¿habrán más de este tipo?

Los parásitos y patógenos vienen para quedarse, nunca se van. Con el covid iremos desarrollando mecanismo inmunológicos y procedimientos sanitarios para convivir con él, de la misma forma que se convive con la gripe. Ahora bien, claro que van a aparecer nuevas epidemias y algunas se convertirán en pandemias. Y está muy asociado a la degradación ambiental. Lo que ha ocurrido los últimos años es que hemos aumentado el riesgo, que siempre ha estado ahí. En un ecosistema funcional, biodiverso, el riesgo de que estén en contacto con nosotros es muy bajo. Cuando estropeamos los ecosistemas, los riesgos empiezan a crecer.

¿Y podría ser peor?

Tengo pesadillas de que nos ocurran dos pandemias a la vez. Matemáticamente es posible. Un virus no va a esperar a que hayamos acabado con uno para manifestarse y empezar. Sabemos como reducir los riesgos de que eso ocurra y tiene que ver con la conservación de la naturaleza. No es magia, es pura ciencia. Estamos comprando más papeletas cada día para que una pandemia como ésta, que ocurría cada siglo o cada dos siglos, ocurra cada década o dos décadas y si seguimos así, en un futuro, cada dos años.

¿Es optimista con el futuro?

A pesar de lo que pueda parecer, soy optimista. Pero no lo soy porque el mundo me ha hecho así, sino porque me trabajo el optimismo. Es difícil porque las noticias malas predominan pero hay piezas que interpretadas con voluntad nos hacen ver que hay alternativas y posibilidades. Es verdad que la cosa no pinta bien, pero siempre hay una opción en la mano mientras quede alguien de pie en este planeta. Más vale empezar cuanto antes para tener más opciones.