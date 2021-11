Toni Cabot: «Quiero poner en el escaparate la labor destacada de la gente de la provincia»

¿Cómo nace «Gent de la Terreta»?

Nace con el fin de destacar a toda la gente que tenemos en Alicante, que han trabajado de forma especial tanto a nivel empresarial como cultural, económico o deportivo. Nace con esa intención, de ponerlos en valor y en el escaparate, de reconocer esa labor tan destacada de nuestra gente de la terreta.

¿Qué les distingue?

Son hombres y mujeres diversos que han destacado especialmente y que personalmente consideré en un momento dado que la gente necesitaba conocerles un poquito más a fondo, todo lo que han hecho, de dónde vienen y hasta dónde han llegado, contar bien su carrera y su vida, y además ponerla en valor.

¿Es complicada la elección?

La verdad es que tampoco es tan difícil, empiezas a recuperar tu agenda y a ver gente que ha hecho mucho. Hay mucha gente que no está, pero estará porque son todos los que están pero no están todos los que son. Confío en incluirlos en un futuro. Es gente cercana a mí o que me ha llamado la atención.

¿Por qué pensó en un libro?

No era la idea inicial. Los artículos dominicales que aprobó el director de INFORMACIÓN, Tomás Mayoral, decidimos hacerles hueco como lectura dominical tras hablarlo con Juan Ramón Gil, director general de contenidos de Alicante, Murcia y Andalucía en Prensa Ibérica. Conforme aumentó el número de perfiles caí en la cuenta de reunirlos en un libro, va a ser bonito tenerlos ahí para siempre. Es autoedición y limitada, pero va a haber más porque hay en Alicante muchos hombres y mujeres, también alicantinos de adopción, que merecen ser destacados. A principios de año seguiremos con «Gent de la Terreta» y nuevos personajes en las páginas del domingo en el diario. Gente a la que intentaré que se conozca más a fondo. Tenemos la gran fortuna en esta provincia de tener gente de mucho valor.

¿Cuál es el nexo común?

Se implican no solo en sus empresas o en su proyecto personal vital, sino en que la sociedad sea mejor. Estoy hablando del 100% de los que salen.

¿Se ha llevado alguna sorpresa al profundizar en ellos?

Si tengo que poner un ejemplo, aunque hay muchos más, citaría a Jesús Muñoz, empresario alicantino que con 8 años se dio cuenta de que estaba solo en el mundo, con un hermano menor porque sus padres se habían ido a Moscú y supo después que les habían abandonado. Ese niño que durmió bajo las escaleras de varios edificios de Alfonso el Sabio, que tuvo que robar comida en el Mercado Central y que se fugó del orfanato dónde lo dejaron, aprendió a leer a los 14 años porque entró de mancebo en una farmacia y poco a poco se hizo empresario, uno de los más grandes. Indagué sobre su vida, he hablado con él, y su historia me pareció absolutamente extraordinaria, aunque citaría más, Adolfo Utor, Joaquín Rocamora, por poner algún ejemplo.

¿Puede adelantar alguno de los perfiles por hacer?

Estoy en ello pero Jesús Navarro, de Carmencita, va a ser uno, y Juan Perán, de Pikolinos. Tampoco los tengo decididos con mucha antelación pero esos los tengo claros, merecen mucho la pena.

Cita sobre todo emprendedores pero también incluye a la rectora. ¿En qué la destaca?

Tiene la gran virtud de haber sido una especialista en romper techos de cristal. Amparo no solo se ha convertido en la primera rectora de la Universidad de Alicante, también alcanzó varios puestos durante su carrera académica donde nunca había llegado una mujer. Creo que es una mujer adelantada a su tiempo además de muy trabajadora. Es un orgullo para la Universidad de Alicante poder contar con una persona como Amparo Navarro.

¿Y entre sus más cercanos?

He tenido la fortuna de estar cerca de Joaquín Rocamora y de su familia y saber cómo es como persona. Además de su trayectoria profesional, creo que se puede ser tan buena persona como Joaquín pero no se puede ser mejor, está en el top. Tiene unos valores extraordinarios, ha luchado mucho ya no solo por su familia y sus trabajadores, sino también por la sociedad. Se implicó en organizaciones empresariales, de los primeros que pidió el Corredor Mediterráneo para la sociedad. Un tipo muy admirable.

¿Cuántos perfiles ha publicado e integran el libro?

40 pero debían ser 43, se me quedaron en el camino después de hablar con ellos para hacerlo. Son Perfecto Palacio de la Fuente, gran empresario portuario que ha tenido Alicante; Perfecto Arjones, Cholas, el fotógrafo que ha fotografiado los últimos 60 años de Alicante mejor que nadie y ha plasmado la realidad de esta provincia, le debemos un tesoro visual; y Jaime Córdoba, el gran agente de viajes que tuvo esta ciudad y organizador de congresos, por el que pasó todo Alicante cuando no existía Internet para viajar. Me quedé con las ganas de escribir sobre ellos, se quedaron en la pandemia y lo lamento muchísimo porque les admiro mucho.

¿Ha recibido alguna presión para incluir a alguien?

Ha sido siempre decisión persona. Es cierto que alguna vez mi mujer me ha apuntado alguno, no te olvides Nito Manero, me dijo. La conocía pero a veces no caes. También hay gente que me ha llamado por querer salir, pero no ha salido.

¿Y los elegidos qué opinan?

El día que se publica, los domingos, el entrevistado acaba llamando. No solo para agradecer el trato y cómo se han visto reflejados, sino también para decirme la cantidad de llamadas y WhatsApp que han recibido ese día porque han leído el perfil y se sienten orgullosos. Esto me hace sentir a doblemente orgulloso. También han querido el original de la ilustración que acompaña el perfil, para enmarcarlo.

¿Cómo se idearon las ilustraciones?

Quería que hubiera algo también diferencial, por eso en las publicaciones en lugar de poner la foto de siempre acordamos la idea con la Facultad Bellas Artes de Altea, con los profesores de la Universidad Miguel Hernández Amparo Alepuz y José Luis Maravall que implicaron al alumnado. En cada una de las entrevistas cada uno de los perfiles va a junto una ilustración de la Facultad de Bellas Artes. Son una maravilla y lo han hecho de forma totalmente desinteresada, lo cuentan en el libro también.

¿Quién participa en la presentación de la obra?

Estará Carlos Mazón, que es amigo mío antes de que fuera político. El prólogo es de Francisco Esquivel y de Jorge Fauró. Hay amistad con Paco, fue mi director durante muchísimos años. Y Fauró, periodista de Prensa Ibérica, es mi hermano, entramos prácticamente juntos en el diario y nació una amistad muy intensa que conservamos. Juan Ramón Gil, director general de contenidos de Alicante, Murcia y Andalucía en Prensa Ibérica, hará la presentación, otra de las personas básicas en mi vida. Tendría que vivir varias vidas para agradecerle la confianza que ha tenido siempre en mí.

¿Qué espera de este libro?

Que haya un lugar para él en la biblioteca de muchos hogares alicantinos, para que las generaciones futuras vean la gente que ha trabajado tanto por esta provincia. Todos y cada uno de ellos valen mucho, sin excepción.