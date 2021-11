La crisis de la hostelería y el transporte en la provincia: ¿a qué se debe la falta de personal?

Paro patronal del transporte

Los transportistas denuncian que el elevado precio del combustible está ahogando al sector, lo que, sumado al futuro peaje que se pretende implantar en las carreteras españolas, haría «inviable» la supervivencia de las empresas del sector. Por ello, la patronal del transporte amenaza con un parón de la actividad los próximos días 21, 22 y 23 de diciembre, escasas horas antes de Nochebuena.

Para Francisco Ortiz, secretario general de la Federación Provincial de Transportes de Mercancías (FETRAMA), el Comité Nacional de Transportes ha convocado este parón «ante la falta de diálogo y el ninguneo permanente del Gobierno de España». El objetivo, según Ortiz, es «se ponga negro sobre blanco en los compromisos adquiridos e incumplidos por el Ejecutivo central».

Desde FETRAMA consideran, además, que este cese de la actividad obedece a dos causas fundamentales: las económicas y las sociales. Por un lado, se oponen frontalmente al futuro pago por uso de las autovías, cuya futura aprobación confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ortiz defiende que «la contribución del sector a través de los impuestos de hidrocarburos es de 10.000 millones de euros anuales», por lo que «consideramos que ya colaboramos sobradamente». Por otro lado, las causas sociales hacen referencia a las condiciones de los conductores. Desde FETRAMA reclaman que la descarga de los camiones se prohiba expresamente por ley para liberar a los chóferes de esta responsabilidad.

Sin embargo, los conductores desconfían de las intenciones de la patronal. Manuel V. lleva conduciendo un camión desde los 18 años y asegura que «la descarga ya está prohibida para los camioneros, salvo que transportista y cliente acuerden lo contrario» por lo que advierte de que «si nos obligan a descargar los camiones es porque nuestros jefes así lo deciden». Para Manuel, «un conductor no se ve reflejado en el paro patronal de diciembre». Mantiene que «ahí un chófer no pinta nada porque no se están defendiendo sus intereses». Además, teme que Patronal y Gobierno alcancen un acuerdo que favorezca a las grandes empresas con la condición de desconvocar el parón: «nunca nos han dado nada a las pequeñas empresas ni a los conductores».

«Falta personal cualificado»

Una crisis similar atraviesa también la hostelería. Aunque, en este caso, la principal amenaza es la falta de personal cualificado que está complicando a los negocios del sector la configuración de sus plantillas.

Para Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), «la gente se ha buscado su vida en otras actividades después de la pandemia y ahora parece que tenemos que pelearnos cuando hay disponible un buen profesional». Considera que la solución «solo es posible a largo plazo» y que, necesariamente, pasa por «formación cualificada de calidad». Sin embargo, preguntado por las retribuciones del sector, Galdeano opina que «es el convenio colectivo el que marca los salarios» y que, por ello no entra a valorar «si son justos o injustos».

Esta valoración, no obstante, sí la realizan los profesionales del sector. Para P.M., trabajadora en un local de ocio nocturno, «es normal que falte personal si cada vez hay peores condiciones laborales» y asegura que son habituales prácticas como la de encadenar de contratos temporales y de formación: «te contratan y te despiden cada cierto tiempo para no tener que hacerte fijo ni pagarte la indemnización correspondiente».