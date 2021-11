El teletrabajo propició un aumento de las sentencias de nulidad matrimonial

Las nulidades matrimoniales, pese a la creencia que pueda haber sobre su dificultad y tardanza, son un procedimiento que demandan muchas exparejas. Y los datos lo demuestran.

Así, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Orihuela-Alicante recibe unas 40 causas cada año, como promedio. Y resuelve otras tantas. En el 2019 hubo 39 causas admitidas y 45 resueltas favorablemente . Siendo este último número superior debido a que algunas se presentaron en años anteriores.

En el llamado «año covid», entraron 35 causas y se resolvieron 53. Y en lo que va de 2021, el tribunal recibió 30 -la última de ellas el pasado miércoles- y resolvió 45.

Durante la cuarentena y al instalarse el teletrabajo en todos los ámbitos, «trabajamos telemáticamente y nos interrelacionamos para ir adelantando todo lo posible. En ese tiempo no hicimos declaraciones, para ello si es necesario reunirse y deben estar presentes quienes conforman el tribunal. Pero sí intercambiamos entre nosotros informaciones y en ese tiempo saqué muchas sentencias. Cada uno hizo su trabajo particularmente y se avanzó mucho», explica el responsable del tribunal y vicario judicial de la diócesis, Miguel Ángel Cremades.

Con estas cantidades se desmiente la suposición que muchas personas tienen acerca de este procedimiento. «La nulidad matrimonial es algo accesible, no es solo para millonarios. Cualquier persona que tenga inquietud puede venir e informarse y, tras ello, decidir. No deben de quedarse con lo que dice por ahí, este (en referencia al tribunal eclesiástico) es el lugar donde te puedes informar sobre qué es una nulidad, cuál es el proceso y qué posibilidades tienes», insiste Cremades.

Ni es necesario acudir a La Rota, ni se necesita desembolsar grandes cantidades de dinero, ni está reservada únicamente para ricos y famosos. «En el Tribunal Eclesiástico la tasa del proceso de nulidad son 700 euros . Si intervienen los dos con su abogado, se les reduce a ambos, puede ser 500 cada uno. Y si la persona tiene necesidades económicas, algo que desde el covid se ha acentuado mucho, están en ERTEo en paro, estudiamos su caso concreto y se le hace una reducción y, en el caso de no poder, se le hace con patrocinio gratuito. Nos amoldamos a las posibilidades de cada persona», señala Miguel Ángel Cremades.

Demanda de información

Lo que sí trajo el covid fue un aumento de las consultas sobre el proceso. «Ha venido mucha más gente a preguntar más que antes, a mediados de noviembre tenemos 30 solicitudes presentadas , hasta final de año habrán unas 40, que es el promedio normal», explica Cremades. Este dato contrasta con las 15 anuales que se tramitaban hace dos décadas.

El proceso de nulidad lo solicita uno de los dos cónyuges. En un primer momento, se informa a la parte demandada que puede colaborar o no en el mismo. Una vez informada del comienzo del proceso, tienen lugar las pruebas. Declaraciones propias y de los testigos presentados, así como una prueba psicológica si el tribunal lo considera necesario. Más tarde intervienen los abogados, «pedimos que sean abogados rotales porque conocen los motivos y orientan bien la causa». Mientras que el defensor del vínculo es el encargado de redactar los escritos conclusivos para, finalmente, el juez ponente redactar la sentencia del tribunal de la diócesis de Orihuela-Alicante. Una vez notificada a ambas partes y, si ninguna de ellas apela en los 15 días siguientes, la sentencia ya es definitiva. En el caso contrario, la apelación se haría en el Tribunal de València.

¿El tiempo medio? Alrededor de un año y medio, «aunque hay veces que en seis meses está resuelto, según las características del caso».

Falta de madurez y adicciones

Los motivos más frecuentes que se encuentra el tribunal son «los que afectan a causas psicológicas de las personas como puede ser la falta de madurez y de preparación para asumir las obligaciones que el matrimonio conlleva y, por otra parte, las exclusiones: la persona que se casa excluyendo que el matrimonio sea para toda la vida, excluyendo tener hijos en el matrimonio o quien ya se casa teniendo otra relación extramatrimonial y no está dispuesto a dejarla. En el primer motivo, se están dando cada vez con mayor frecuencia motivos de malos tratos a la otra persona, físicos o psicológicos. También estamos estudiando adicciones a drogas, al alcohol, al sexo, a los medios tecnológicos. Estos temas desgraciadamente se están presentando», destaca Cremades.

Algunas de las dudas que muchas personas plantean tiene que ver con los hijos. «Muchos creen que si se les concede la nulidad ¿qué ocurre con los hijos? La nulidad no afecta a nada, ni a la legitimidad ni a la custodia. Eso queda en el ámbito civil».

En este sentido, el vicario judicial pide a los abogados que no son especialistas en Derecho Canónico «que orienten a las personas al tribunal eclesiástico y no difundan la idea de que la nulidad no se puede conseguir o será muy difícil, porque hay muchas personas con una conciencia cristiana que les gustaría rehacer su vida pero por falta de información no vienen».