Alicante pierde su único aparcamiento para autocaravanas por el Circo del Sol

Cuatro años después de una apertura que llegó tarde, la primera área de pernocta para autocaravanas en tránsito de la ciudad de Alicante, situada en la avenida Costa Blanca de San Juan, ha echado el cierre. El bipartito de PP y Ciudadanos ha decidido no renovar el servicio en ese espacio con el objetivo de facilitar el cambio de ubicación del Circo del Sol, que en su próxima parada en la capital alicantina, prevista para el verano de 2021, no se instalará en los terrenos que habitualmente ocupa la Feria de Navidad cada final de año, sino que se trasladará hasta Playa de San Juan, en concreto hasta el terreno municipal que en los últimos cuatro años ha acogido el área de pernocta para autocaravanas en tránsito. Así lo confirmaron este lunes fuentes del Patronato municipal de Turismo, que encabeza Mari Carmen Sánchez (Cs), que añadieron que desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige Adrián Santos Pérez (Cs), están buscando terrenos alternativos para ubicar la «cámper área», aunque todavía no hay nada definitivo, según confirmaron.