El PSOE de Alicante dice que Barcala ha aprovechado la jornada del agua para impulsar a Mazón

Amorós afirma que “ha perdido más tiempo reivindicando que Carlos Mazón interviniera en este Foro, cuando todos sabemos que la Diputación de Alicante no tiene competencia en materia de agua, que aportando soluciones, consenso y diálogo, que es lo que necesita los agricultores alicantinos. Es una vergüenza que Barcala en lugar de defender los intereses de Alicante y aportar soluciones a las necesidades de Alicante, utilice este espacio para el frentismo y la ruptura social. Barcala no sabe aún que representa a todos los alicantinos, no solo a los afiliados del PP”.