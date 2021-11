Barcala estudia acciones legales contra el joven que vende teselas a 36 €

El promotor de la iniciativa, Álex Tango, por su parte, asegura que las piezas de mármol tricolor proceden de la obra de reurbanización que impulsó la Concejalía de Urbanismo en el lateral de la Explanada, entre la Rambla y Canalejas. La actuación arrancó en octubre de 2020 y finalizó, con meses de retraso, el pasado verano. En esa recta final, según el emprendedor, fue cuando consiguió las teselas. «Un día, paseando por la Explanada, vi las obras y me pareció muy interesante. Era domingo y no había nadie en la obra. Volví otro día y hablé con una persona que había, que era el encargado», asegura el promotor de la iniciativa a preguntas de este diario, a la vez que apunta que contó con el visto bueno de la adjudicataria de la reurbanización, que acumuló medio año de retrasos: «Había muchas teselas ya rotas por las obras. Le dije que me hacía ilusión llevarme unas pocas, y me dijo que cogiera las que quisiera. Me acerqué a la zona y fui seleccionando las que estaban en mejor estado, las que eran más atractivas». El emprendedor asegura que de esa zona de la Explanada sacó todas las piezas que tiene a la venta en una página web creada para este proyecto, tanto las de color crema marfil, negro marquina como rojo Alicante. Eso sí, no concretó las unidades que se llevó en esa visita a la obra: «Las que entraron en una bolsa que llevaba, porque pesaban mucho».

En un primer momento, cada tesela tenía un precio de 60 euros (con todos los impuestos incluidos), una cantidad que ha rebajado en los últimos días hasta los 36 euros. El pack de las tres piezas, por su parte, ha pasado de costar 144 euros a 107 euros. En la compra de las piezas también se incluye un certificado de autenticidad, con fecha de agosto y con una firma sin identificar. Desde el Ayuntamiento alegaron en un primer momento que no guardaban ninguna relación con la venta de las teselas. Ahora se plantean acciones legales por hacerse negocio con piezas de la Explanada y, además, por incluirse un certificado de autenticidad.