La Comisión Provincial del Agua respalda la vía judicial para defender el Tajo-Segura ante los recortes del Gobierno

“La Diputación ha sido la primera administración en poner en marcha el recurso contra un nuevo agravio para esta provincia”, ha recordado su presidente, Carlos Mazón, quien ha resaltado que la admisión del mismo por el Alto Tribunal “confirma la legitimidad de esta institución en la defensa del trasvase, lo cual es muy importante más allá de cuál sea el resultado del contencioso, porque ya nadie puede dudar de nuestra competencia en esta materia”.

En este sentido, la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha señalado que desde la Diputación “tenemos la obligación de defender una infraestructura vital para la provincia porque no estamos dispuestos a perder ni una gota de agua”, al tiempo que ha apelado a la unidad para seguir en esa tarea. El portavoz del Grupo Socialista, Toni Francés, también ha pedido la unión de todos “para plantar batalla y defendernos con fuerza ante los retos que se van planteando”.

Durante la Comisión, en la que también se ha analizado el estado de tramitación de los proyectos de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Tajo, algunos representantes políticos y de las entidades de regantes han vuelto a alertar de los riesgos para la provincia de la política hídrica que está impulsando el Gobierno central, al tiempo que han afeado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no hiciera referencia alguna al trasvase Tajo-Segura durante su participación ayer en Alicante en el foro “Diálogo sobre el futuro del agua”.

“La ministra no dijo nada porque tiene claro lo que quiere hacer, que es acabar con el trasvase para regadío”, ha señalado Javier Berenguer de Riegos de Levante, mientras que el presidente de Fecoreva, Antonio Andújar, ha apuntado que “estamos asistiendo a la muerte del Tajo-Segura por etapas porque en el último año ya nos han quitado 100 hm3”. Por su parte, Ángel Urbina, de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó ha criticado el incremento del precio del agua, “que nos va a llevar a la ruina”, y la falta de inversiones en la construcción y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.

El presidente de la Diputación también se ha referido al hecho de que desde el Ministerio no se invitará a la institución provincial a participar en el foro del agua. “La ministra Teresa Ribera no ha querido que tuviéramos ni voz ni participación. No poder hablar ni plantear siquiera nuestro punto de vista nos parece realmente impresentable, más teniendo en cuenta que la Comisión del Agua aglutina a todos los ámbitos del territorio vinculados con esta cuestión”, ha indicado el dirigente alicantino, quien ha insistido en que “este comportamiento agrava aún más el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez a nuestra provincia”.

Finalmente, durante la reunión celebrada esta mañana, y a propuesta de Mazón, se ha acordado trasladar a Asaja Castilla-La Mancha el agradecimiento de la Mesa del Agua por su decidido apoyo al trasvase Tajo-Segura. El presidente de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha pedido en este sentido al PSOE y al resto de partidos políticos de la provincia “que la defensa del trasvase no se quede solo en Alicante y se haga presión también a nivel regional y nacional”.

Por su parte, el grupo socialista ha insistido hoy en la mesa provincial del agua en la defensa del trasvase Tajo-Segura, así como en la búsqueda del máximo consenso para encontrar “soluciones y respuestas duraderas al déficit hídrico y el cambio climático, que asegure agua para siempre”, tal y como ha explicado el diputado socialista Miguel López. Los socialistas defienden la posición del presidenbte Ximo Puig con respecto al Tajo-Segura como “infraestructura irrenunciable”, subrayando Miguel López que “el president de la Generalitat está siendo el gran aliado para el mantenimiento del trasvase, a la vez que promulga la generación de acciones para asegurar que nuestra comarca y nuestra provincia recibe el agua que necesita. Y para conseguir esto es positivo la unidad de acción entre la Generalitat y la Diputación”.

Desde el grupo socialista recalcan que la posición de la Generalitat con respecto al trasvase “es firme y constante. Puig ha defendido el Tajo-Segura con recursos desde el minuto cero, independientemente de quién gobernara en el Estado. Eso no lo pueden decir todos los partidos”, ha remarcado diputado socialista por la Vega Baja. En todo caso para los socialistas “las guerras del agua tienen que pasar a la historia”, defiende López. “Ahora necesitamos conciencia de la emergencia climática a la que nos enfrentamos y exigencia de acciones viables para asegurar el agua para siempre. Eso es lo que necesitan nuestra tierra y nuestros agricultores”, ha insistido.

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) y portavoz de la formación en la Diputación, Javier Gutiérrez, ha mostrado su firmeza “en la defensa del trasvase Tajo-Segura y la exigencia de que se garantice ahora y en el futuro precios asumibles de suministro”. Así se ha manifestado tras la reunión de la Mesa del Agua celebrada en la Diputación provincial y ha asegurado que “el Gobierno no deja a Alicante más opción que recurrir a los tribunales para defender nuestro agua”, en referencia al recurso que presentará la institución provincial al Real Decreto que recorta los recursos hídricos para Alicante. El coordinador ha defendido la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional “adaptado al reto del cambio climático y que asegure el agua en todas las regiones”. Se ha mostrado además convencido de que desde la Mesa provincial del agua “trabajaremos, mano a mano, formaciones políticas y agentes sociales, colectivos profesionales e instituciones para resolver el reto que representa para Alicante garantizar el acceso a un recurso que es vital para usuarios y empresas, especialmente en los sectores más dependientes como son el turismo, la agricultura y la industria”. Ha insistido que la única manera de lograr este fin es “mantener un discurso unitario en todos los foros”.

Gutiérrez ha remarcado “la situación de los agricultores, que están viviendo ya la situación límite y hoy han puesto sobre la mesa las dificultades que comprometen su pervivencia”. Ha reclamado al Gobierno central y autonómico “una especial sensibilidad con el campo, que se encuentra en una encrucijada, pendiente de sus decisiones para saber si siguen adelante o desaparecen, lo que sería una gran catástrofe para la garantía del suministro alimentario y la lucha contra la desertización”.

Asaja y el futuro del agua

Por su parte, Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante denuncia que un vez más, la vipresidenta Teresa Ribera deja claro que en el futuro de sus políticas hídricas el acueducto Tajo-Segura está condenado, ya que afirma que este deberá adaptarse a un escenario climático en el que el Ministerio ha estimado una disminución de la disponibilidad de agua de los ríos de alrededor de un 40% en los próximos 30 años. "Puig vuelve a mostrar una actitud conciliadora con el Gobierno y pasa de puntillas en la defensa de los regantes de la provincia". Desde Asaja opinan que "ya es hora de desenmascarar a este Gobierno socialista y dejar claro desde Transición Ecológica nunca se ha abordado el problema hídrico del sureste con “máximo diálogo, comprensión y empatía para todos los sectores”, sino con imposición, unilateralidad y sectarismo". Para Asaja , "quizá Teresa Ribera si tenga la comprensión y empatía del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero, desde luego, no la tiene de nadie más en Alicante, Murcia y Almería, donde siempre ha actuado contra los regantes a golpe de imposiciones y sin contar con ninguno de los sectores productivos para llevar a cabo su hoja de ruta de sustituir el agua de los ríos por agua desalada. Asimismo, es difícil que le mostremos empatía y tengamos tono conciliador mientras ella decreta la desaparición de la agricultura mediterránea”, denuncia el presidente, José Vicente Andreu.

Respecto a la jornada sobre el futuro del agua que concluye hoy, el presidente de Asaja afirma que “esta ministra, que tanta gala hace del diálogo, es la primera que con sus políticas nos ha negado el presente a los alicantinos con su tesis expuesta en este foro, en el que se ha referido explícitamente a dar prioridad a las políticas ambientales y al uso ambiental del recurso hídrico, olvidando por completo en su planificación la atención a las demandas, tanto agrícolas como domésticas, y olvidando la planificación hidrológica actual tan necesaria en nuestro país.

En opinión de Asaja si nos encontramos ante un escenario de cambio climático con episodios más severos de sequías pero, también, de lluvias torrenciales e inundaciones, no entendemos como la nueva planificación hidrológica de este Gobierno no apuesta y criminaliza obras tan básicas como los embalses, los trasvases o la modernización de los regadíos, porque lo más lógico es que ante un escenario como el que nos movemos, de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, cuanto más reguladas tenga sus cuencas un territorio más y mejor podrá enfrentarse con seguridad a los efectos del cambio climático.

Por su parte, el papel en este foro sobre el futuro del agua del president de la GVA, Ximo Puig, también ha destacado por volver a desaprovechar una vez más la oportunidad de reivindicar una infraestructura imprescindible para la provincia de Alicante frente a la ministra. “Puig ha vuelto a ejercer de político gris con su tono de ‘buenismo´ frente al inmovilismo ecologista de Ribera. Es por ello que debo decir que el president nos ha hecho sentir vergüenza con su actitud dócil y sumisa y su falta de entereza e integridad como político frente a Teresa Ribera en una oportunidad de oro para plantarle cara, con todos los sectores productivos alicantinos de su lado y deseosos de ver en él un punto de inflexión y una defensa acérrima al Tajo-Segura”.

Asimismo, y en referencia al reiterado comentario por parte de los miembros del Gobierno socialista de “guerra del agua”, desde Asaja Alicante queremos hacerles saber que nosotros solo pedimos que una infraestructura que lleva funcionando 42 años, cuyo Memorándum fue fruto de un gran acuerdo entre todos los partidos políticos de España y de diferentes territorios, no se aniquile en una legislatura y aprovechando la coyuntura del cambio climático, pues pensamos que se está utilizando como coartada para poner en marcha medidas y actuaciones disparatadas e innecesarias, como el hecho de que “si por el cambio climático los ríos tendrán menos agua de forma natural, no entendemos porque este Gobierno quiere darles de forma artificial más agua al incrementar los caudales ecológicos”, lamenta Andreu.

En su visita a Alicante, la ministra Teresa Ribera ha dejado patente una vez más que con sus políticas de agua va a dejar a mucha gente atrás, pero siempre sin anunciar tajantemente el final del acueducto. “Ribera no habla de acabar con el Trasvase Tajo-Segura, porque tres comunidades enteras se le echarían encima y porque seguramente el acueducto se quedará para uso doméstico. Pero, lo que está claro, es que con su hoja de ruta si lo aniquilará para el uso agrícola. Y en esa ambigüedad es en la que Ribera juega con la opinión social y se parapeta en la excusa de que no es el final del acueducto. Por su puesto, con sus planes perderemos muchos puestos de trabajo y, lo que es más grave, nuestra independencia agroalimentaria, pasando a depender de terceros países. Desde ASAJA Alicante reiteramos que el reto del futuro es mantener el equilibrio entre medio ambiente y los distintos usos del recurso que precisamos como sociedad. Es decir, proteger el medio ambiente si, pero no perdiendo puestos de trabajo ni nuestra independencia alimentaria, acabando con la Huerta de Europa y dejando atrás al Levante español. Acción climática y mantenimiento de puestos de trabajo y bienestar, o nada. No habrá solución viable y con éxito si no sale del consenso de todas las partes. Las soluciones impuestas, tal y como está haciendo el actual Gobierno de España, serán un rotundo fracaso como lo fue el Plan Agua de Cristina Narbona”, concluye el presidente de ASAJA.